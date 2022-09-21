蕭煌奇日前在馬來西亞雲頂舉辦《說故事的歌手》演唱會。（環球音樂提供）

金曲歌王蕭煌奇自選輯《說故事的歌》大獲好評，不只同名歌曲〈說故事的歌〉霸榜新歌排行冠軍兩週，台語歌〈查某囡仔〉也在台語新歌榜上穩坐四週冠軍；《說故事的歌》更是在華語專輯週榜排名第一蟬聯七週！日前蕭煌奇前往馬來西亞雲頂舉辦《說故事的歌手》演唱會，攜手李佳薇一同用音樂撫慰人心，此趟旅程更是一飽口福大啖美食，蕭煌奇也自豪雖然吃了這麼多但體重一點都沒變。而明天便是自己的46歲生日，蕭煌奇也將與歌迷在線上直播度過，更神祕透露將帶來好消息，請粉絲們敬請期待。

蕭煌奇今年推出20週年自選輯《說故事的歌》，翻唱經典「天后情歌」如〈沒那麼簡單〉、〈查某囡仔〉、〈慢冷〉等，首首經典都創下數位平台好成績！蕭煌奇日前前往馬來西亞舉辦《說故事的歌手》演唱會，他開心地表示：「在兩年的疫情之後終於能出國了，還是以演唱會的方式，而且台下全坐滿觀眾，對於大家可以來聽演唱會還蠻開心的。」他直呼感覺太棒了：「再次聽到大家一起合唱的感覺真的很溫暖，整個演出過程非常過癮。希望可以陸續在世界各地唱歌給大家聽。」

此外，蕭煌奇這次也去了賭場玩角子老虎、拉霸機等小遊戲，很幸運地贏了一些小錢，還大啖當地美食，吃了叻沙、炒粿條、叉燒、椰漿飯。雖然看似放縱口腹之慾，但他也自豪地說體重沒什麼變化，而明日適逢自己46歲生日，已經提前與家人們慶祝的蕭煌奇表示，生日願望很簡單就是希望家人朋友們，可以身體健康、平安最重要。蕭煌奇生日當天也將與歌迷朋友歡慶，將於9／22當天晚上8點，於FB粉絲專頁、IG官方帳號、YOUTUBE官方頻道同步直播。