大宇資(6111)與The Sandbox成為合作夥伴，The Sandbox是一個建立在區塊鏈上的開放式元宇宙，玩家可於遊戲中以NFT形式擁有自己的土地、創建自己的遊戲、擁有所有遊戲資產。

大宇資訊加入The Sandbox象徵從傳統實體遊戲跨足元宇宙發展，The Sandbox在大中華區積極尋求合作機會，雙方合作後，大宇資訊將以經典IP為主題，提供所有The Sandbox玩家和創作者全新體驗。

大宇資訊將在The Sandbox土地上，以家喻戶曉的經典遊戲如《仙劍奇俠傳系列》、《軒轅劍系列》和《大富翁系列》等，打造專屬的「元宇宙大宇樂園」，The Sandbox玩家將可以期待大宇資訊在Web 3.0 的生態加入多樣化的故事劇情並進入其中。

除此之外，大宇資訊也和TW The Sandbox創作者協會及LuluLand合作，從9/22-9/24為期三天，在The Sandbox LuluLand製作的遊戲體驗《愛是永恆(A Love is Forever)》中舉行大宇資訊Web 3.0 元宇宙展覽，率先與The Sandbox各位玩家見面，遊戲體驗將展示大宇經典角色和場景，以及部分獨家只在The Sandbox中的場景。