國民黨新竹市長參選人林耕仁21日舉行競選總部成立大會，針對民眾黨高虹安遭質疑歧視中華大學夜間部學歷，林耕仁表示，每個人都該被尊重，社會是非常多元的，高可以有自稱學霸的驕傲，但也不該這樣瞧不起別人，既然已經來新竹市參選，更應該尊重新竹市的所有人，用就讀學校來類比，非常不恰當。

另，有媒體公布縣市長評比，前新竹市長林智堅排名倒數第4，林耕仁指出，比較去年與今年的評比，林智堅從第7名掉到第19名，表示新竹市民對於林智堅政績是完全的否定，更對於其8年來煙火式的施政是高度不滿。

林耕仁同時指出，林智堅只把新竹當成個人跳板，從大新竹、桃園市到最後回來新竹，所有的出發點都只想到自己的政治生命，心中沒有市民，根本不夠資格擔任公眾人物。

而落跑2人組之一的沈慧虹，作為前副市長也拋下職務辭職參選，讓新竹各項市政延宕，「讓專業的來」，根本是一場笑話，必須要為市政退步，負最大的責任。