清大人類學研究所在北竿短坡山進行考古遺址道路邊坡緊急處置計畫，現場出土大量陶石器。（清大人類學研究所提供）

清大人類學研究所在北竿短坡山進行考古遺址道路邊坡緊急處置計畫，現場出土大量陶石器。（清大人類學研究所提供）

清大人類學研究所在北竿短坡山進行考古遺址道路邊坡緊急處置計畫，現場出土大量陶石器。（清大人類學研究所提供）

連江縣政府文化處委託國立清華大學人類學研究所在北竿短坡山進行考古遺址道路邊坡緊急處置計畫，在短坡西南側挖掘出土大量陶器與石器，對於馬祖列島史前島嶼資源利用與經營策略提供溯源證據的重要連結，文化處將著手評估是否指定為縣定考古遺址，讓馬祖發展史的輪廓更為清晰。

去年11月清華大學邱鴻霖教授獲連江縣前縣長楊綏生提供消息，在北竿短坡山山頂發現細小破碎的疑似史前陶片，希望能前往進行調查與確認，邱教授前往調查，在短坡山山頂南面的道路崩塌邊坡發現大量的史前陶石器與生態遺留。經文化處長吳曉雲會同文資審議委員、馬祖國家風景區管理處人員前往現勘，確認此地為蘊含豐富文物的重要史前考古遺址，決議對此崩塌邊坡中所裸露的考古文物進行搶救，防止後續風雨侵蝕坍塌對遺址的破壞。

今年7月起邱鴻霖教授帶領清大學生對考古遺址執行搶救工作，過程中發現大量史前陶片、石器與生態遺留，成果豐碩。邱鴻霖表示，短坡山遺址的發現，從年代與考古文化上的意義而言，可視為中國東南沿海新石器時代晚期進入青銅時代之前的時期，填補了馬祖列島史前時代距今3200至3600年前的缺口，從地理位置考量，也呈現出東南沿海史前時代對島嶼資源利用與經營策略的重要轉變。

文化處表示，本次緊急搶救並非正式的考古試掘，9月12日已決議先將遺址列冊管理，後續研商規畫正式的考古發掘，並評估進一步指定為縣定考古遺址的可能，更完整地揭露遺址對馬祖列島與中國東南沿海史前文化史上的重要意義。