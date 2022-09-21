民眾黨新竹市長候選人高虹安昨（20）日針對論文被控抄襲召開記者會回擊，但會中提到，自幼成績優異「不是像什麼中華大學夜間部」引發議論。國民黨前立委蔡正元認為，高虹安的回擊雖然漂亮，但提到中華大學夜間部的部分確實是失言。

對於引發爭議，高虹安今凌晨特別錄製影片，親自向中華大學的師生鞠躬致歉，坦承「確實用了不精確的用語」，也表示自己會虛心檢討、改進；今上午她再次道歉，但同時指控綠營斷章取義，將記者會原話刪去一句來帶風向和轉移焦點。

蔡正元今針對此事發文，他首先讚揚高虹安反擊的準備與力道非常漂亮，「可以說近乎典範」，但也強調，提到中華大學夜間部的部分是失言。

蔡正元認為，高虹安若要調侃前新竹市長林智堅，應該將重點放在「論文抄襲」而非「夜間部」上，畢竟中華大學是新竹在地大學，很多校友與其家族也都是新竹市選民，高此話一出會傷人傷己。