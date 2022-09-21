中央流行疫情指揮中心預估，十月國門即將開放，從現行「3＋4」鬆綁為「0＋7」，但實施時間未定。台大學者指出，如今亞太區只剩大陸、香港、台灣入境要隔離，其他包含日本、泰國、菲律賓等國家，採檢陰性就免隔離，呼籲「居家檢疫」應走向退場，以監測中重症為重點，「時間已經到了」。

台大公衛學院教授陳秀熙團隊今天舉辦線上防疫科學直播記者會，台北醫學大學教授嚴明芳指出，以目前空床率及中重症率推估，除非北區中重症成長逾5成、其他地區2倍，醫療量能才會緊繃，以目前台灣10月中下旬的疫情達高峰時來推估，中重症率僅會比現在高4成（約每天重症60人、中症100人），醫療量能可負荷。

陳秀熙團隊成員林庭瑀指出，全球疫情趨緩下，各國對「中重症及醫療量能」的關注，已經高於對確診數的關注，最近的BA.5疫情重症死亡沒有明顯上升，歐洲、大洋洲、亞洲國家醫療量能都可負荷。

因此，陳秀熙表示，整體防疫政策應改為監測中重症的「時間已經到了」，呼籲「居家檢疫」應走向退場，讓「自主防疫」上場，邊境唾液PCR也應考慮改成快篩。

團隊成員蔡芳均並比較國際間現行邊境檢疫措施，目前旅客入境時已經不用接受檢測與隔離的亞太區國家包含，日本、泰國、菲律賓、新加坡、馬來西亞、印尼、紐西蘭、澳洲，至於韓國則是規定入境24小時內接受PCR採檢，陰性者不用進行後續隔離。

北美地區加拿大只要完整接種疫苗，也不必隔離，美國則要求完整接種兩劑疫苗者仍須隔離3到5天。

亞太區旅客仍須接受入境時篩檢與後續隔離，目前則僅有台灣、中國大陸、香港，台灣與香港隔離時間為3＋4，大陸隔離時間為7＋3，不過台灣仍有開放深喉唾液採檢。

陳秀熙強調，台灣慢慢應走向居家檢疫退場，自主防疫進場，鬆綁境外解封後應配合全世界的動向，不必要繼續增加居家檢疫時，防疫人員與旅客的負擔，才是真正病毒走向輕症化的趨勢。他也表示，雖然美國與韓國雖然持續維持隔離措施，但會隨著次世代疫苗的來臨，會慢慢恢復新常態生活。