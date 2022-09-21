917、918強震導致高雄多所校園受損，高雄市長陳其邁表示，經過清查，高雄共有127所校園因地震而有所受損，災損金額初估約達1177萬元。高市府教育局長謝文斌說明，各校災損都相對輕微，不影響結構，但仍持續勘查當中，也會將受到災損的校園盡速修繕，確保學童安全。

陳其邁表示，地震發生後就立刻盤點校園災損狀況，也邀請專家陪同鑑定結構上是否有立即危險，所幸此次災損都相對輕微，經過統計，目前共有127所校園輕微受損，災損金額估算約1177萬元，對於地震除了設施改善，也希望在餘震不斷的情況下，各校必須加強避難防護及災變應變作為。

謝文斌進一步說明，有很多結構技師21日到學校做實際勘查，目的要確保所有校舍在震後安全無虞，各學校大概都屬輕微受損，不影響結構，地板小裂縫、磁磚脫落、局部圍牆裂縫等零星災損，後續也會陸續修繕。目前國教署已經補助高市府300萬元，針對受損校園，市府會盡速復原，確保學童安全。