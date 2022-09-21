尹素怡（左起）、李幼梨、李敏英在劇中從學生時代開始陪伴彼此到要邁入40歲。（ 龍華電視提供）

韓國「國民惡女」李幼梨暌違2年回歸小螢幕之作《魔女寶刀未老》，飾演原本以為與丈夫和女兒過著幸福快樂生活的全職主婦「孔瑪麗」，結婚10年，丈夫為了離婚開始冷嘲熱諷，甚至想盡辦法「被家暴」，小三侵門踏戶叫囂，在婆家受盡委屈，這樣破裂的婚姻是要繼續還是分道揚鑣，被老公逼瘋而不想離婚的孔瑪麗，萌生一個想法「如果是喪偶呢」，李幼梨幻想殺了渣男千千萬萬遍的表情與動作，集集搞笑，集集精彩，大快人心，而首集採倒敘法播出，在後車箱的屍體到底是誰令人好奇。

李幼梨演過柔弱可憐的媳婦，也演過令人恨得牙癢癢的反派，這次大改戲路，走頹廢、不修邊幅的造型，用喜劇呈現婚姻觸礁的婦女，不再是楚楚可憐的弱者，她說：「這部劇和『孔瑪麗』這個角色對我來說都很特別，無論是在形象上還是在演技上都是新的嘗試，所以拍攝過程非常有趣，與演員們的默契度、關係、配合都非常好，與導演、作家之間的關係也會成爲珍貴的記憶。如果有機會的話，我想再次嘗試像孔瑪麗一樣的角色。」可以看出她爲塑造作品、角色而付出的愛和努力，韓國觀眾也給予好評。

她和李敏英飾演的「蔡熙秀」、尹素怡飾演的「楊珍雅」從歡樂的學生時代開始，陪伴彼此到現在要邁入40歲，本以為安分守己做賢內助，美滿的婚姻生活就會跟著自己一輩子，沒想到要面對丈夫的不忠、長年的冷暴力、生育問題、婆家的汙衊、被周圍人嘲笑、閨蜜生病離去，在這個對中年婦女不友善的社會裡，3個女子對人生有了瘋狂的想法，而這些令人鼻酸的故事，不是以大哭大鬧展現，而是用另類浮誇有趣表演方式，成功帶來了歡笑和痛快。讓女性觀眾重溫人生的意義，女人四十又怎樣？活得漂亮不依靠別人才是真本事，別被外在眼光影響自己的人生。

《魔女寶刀未老》今（21日）起，每週一至週五晚間7點在龍華影劇台MOD354頻道播出。