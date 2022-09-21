現今搭乘大眾運輸工具都明白博愛座的目的，青壯年人一般不會隨便占用，有些人更有愛心會主動讓出一般座位給有需要的人，不過這種愛心卻常被拿來道德綁架！一名男大生無奈感慨，自己因運動傷害行動不便，竟在公車上遭某位大嬸酸「年輕人不讓座，沒有愛心」要求他讓座，當下十分委屈卻也對自己的行為產生困惑「我真的錯了嗎？」求問其他網友看法。

男大生因沒讓座位給老爺爺，遭到大嬸狠嗆。(示意圖/翻攝自達志影像)

男大生在「Dcard」發文，內文提到自己前陣子因為運動時造成膝蓋受傷，雖然沒有明顯的外傷，但一直都有在吃止痛藥，目前也持續有到醫院觀察，近日上學搭乘公車時，原本坐著的原PO看見拄著拐杖的老爺爺上車，便主動示意要讓座，但老伯表示沒幾站就要下車了，所以婉拒原PO好意，原PO再次和老伯確認完便繼續待在座位上。

不過後方竟傳來一名大嬸的聲音，「前面的年輕人，為什麼不讓座，怎麼那麼沒有愛心？沒看到那位伯伯身體不太方便嗎？」車上不少人也開始用質疑眼光看向原PO，雖然他立即做出解釋，但當時車內氣氛讓他受不了離開座位，靠著將身體重心放在沒受傷的腳一路站到下車，心情大受影響發文求問自已做法是否不當「換成其他人會怎麼做？」。

網友替原PO抱不平。(圖/翻攝自Dcard)

貼文一出，許多網友替原PO抱不平，「真的覺得年輕人為什麼一定要讓座啊？老年人身體不好我能理解，但也有身體不好的年輕人。只在乎跟關心前者也沒有比較有愛心啦！」、「他們那麼有愛心就叫他們自己讓位啊」、「我連現在懷孕坐前面位子自己都覺得心虛... 明明沒做錯事，還是會盡量找後面的位子坐...」、「這世道還是太多自以為是的正義魔人，不知道什麼時候才知道，博愛座不等於只有老人能坐這件事。」生活中很多人常把他人的愛心當成理所當然，造成許多類似的需要必需隱忍、退讓，最終反而失去了最初給予愛心的本質。