俄羅斯無限期關閉通往德國的北溪1號天然氣管道，引發歐洲能源短缺危機，巴克萊歐洲首席經濟學家Silvia Ardagna表示，歐洲希望實現能源獨立，將導致其經濟面臨能源成本永久上漲的致命打擊，分析歐洲製造業正遷移到美國，因為美國本身就生產豐富的傳統能源。

陸媒財聯社引述Silvia Ardagna說法指出，歐洲工業強國德國、義大利在全球市場占據一席之地，部分原因來自於通過管道進口大量俄羅斯石油和天然氣，但目前歐洲失去這些豐富資源的獲取途徑，將進一步拖累經濟成長，推高通膨並打壓歐元。

對歐洲國家來說，雪上加霜的是，美國本土與歐洲懸殊的能源價格，也在推動製造業從歐洲遷移到美國，報導提到，美國生產商可以通過增加能源開採和擴大液化天然氣產能來抑制能源價格上漲。

Silvia Ardagna還表示，歐洲過去曾經享有相當大的經常帳盈餘，出口明顯高於進口，但現在歐洲開始依賴進口，導致歐盟進出口順差轉變為非常嚴重的逆差，隨著時間的推移，其他行業的競爭力也會喪失，像是德國中型公司損失相當慘重。