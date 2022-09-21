壓力雖然能使人成長，但也必須有堅強的意志力，才能支撐自己克服難關。運勢命理網站《靈匣網》指出，天蠍座、水瓶座、摩羯座意志力極強，即便通往成功的道路上有著各種阻礙，他們也會想盡辦法一一清除，絕不輕易說放棄。

【天蠍座】

天蠍座雖然為人謙虛低調，看著還挺和善的，但他們的骨子裡卻有著一股說不出來的狠勁！天蠍座爭強好勝，不能忍受人生太過平淡，渴望生活豐富多彩，最重要的是他們不想被任何人瞧不起，更不願意被身邊的人比下去，因為他們的意志力相當驚人，絕不輕易說放棄。

【水瓶座】

水瓶座衝動直率，害怕這輩子只能過著故步自封、墨守成規的生活，因此他們總是勇敢地向前走，相信前方會有讓人期待、嚮往的好事發生。水瓶座一旦下定決心就會堅持到底，絕不走回頭路，即便有大石頭擋住去路，他們也會想盡辦法敲碎它、擊破它，直到可以通過為止。

【摩羯座】

理性是摩羯座最堅固的防護罩，那些過於虛幻、不切實際的干擾都會被他們隔絕在身心之外，所以他們能夠保持堅定的意志力，努力向前邁進。「成功」2字是摩羯座終其一生追求的目標，為了落實理想，他們會想盡辦法清除各種阻礙他們的絆腳石，當前方道路暢行無阻，自然就能順利達成目標。