新冠肺炎疫情帶動了遠距醫療、只會醫療的發展，中央健保署今舉辦「APEC數位健康照護與創新研討會」，以「疫情中數位健康照護創新應用」為主軸，與世界各經濟體交流數位健康照護的經驗，獲得熱烈響應。

「亞太經濟合作會議」（APEC），是亞太地區最為重要的多邊官方經濟合作論壇之一，健保署向APEC申請計畫並獲得7萬5000美元資金補助辦理「APEC數位健康照護與創新研討會」，今日隆重登場。衛福部次長石崇良表示，這是2年多的疫情以來，最大型的國際會議，共有6名外國講者實體參與。台灣這波新冠肺炎疫情中，不到1％的感染者住院，98％以上都是居家照護，透過遠距醫療確診、給藥，遠距醫療、智慧醫療將是下一波醫療體系變革重點。

健保署長李伯璋表示，在疫情之後，各國加速利用數位工具來改善醫療效率，透過今日的交流，各國可互相汲取經驗及創新想法。此次的研討會共討論4個方面主題，包括「健康照護的數位轉型與創新」、「後疫情時代的新健康政策及其挑戰」、「遠距醫療與醫院的未來」，以及「人工智慧在健康照護上的實踐」。

昨日上午第1場會議，由臺北醫學大學教授陳瑞杰主持，李伯璋分享台灣健保的特色及數位健康的成果，包括檢驗檢查影像、使用大數據進行AI模型的應用、精準醫療的成果等；馬來西亞衛生部高級首席助理司長Maheshwara Rao Appannan則分享馬來西亞疫情數位監測系統、虛擬看診、精準醫療、導入數位工具後的醫療變革等；美國哈佛醫學院副教授侯全益則在線上報告美國遠距醫療政策發展、法規、支付及現況發展。

下午第2場次則由臺灣大學工商管理學院副教授余峻瑜主持，由泰國公共衛生部主任Supharerk Thawillarp線上分享泰國在疫情期開發的手機應用軟體：MorPrompt；接著由成大資工系特聘教授蔣榮先分享成大團隊開發的MedChex，可利用AI判讀胸腔X光，偵測新冠肺炎肺部病灶；APEC數位工作小組聯合主席暨廣達電腦技術長張嘉淵在會上報告如何速數位轉型。

下午第3場次則由健保署副署長李丞華主持，首先由澳洲昆士蘭大學線上健康中心主任暨丹麥大學教授Anthony Smith分享澳洲遠距醫療的特色；接著由菲律賓衛生部知識管理和資訊技術服務處處長Dr. Enrique Tayag說明菲律賓遠距醫療的發展、挑戰；最後由臺大醫院遠距照護中心主任何奕倫報告國內醫院如何在元宇宙中推動智慧醫療，以及元宇宙如何協助醫院創造解決方案。

除國際研討會議外，健保署亦邀請民間單位設置展場共同推動數位健康，健保署也在現場展出最新出爐的英文專書「Digital Health Care in Taiwan」。這場會議將具體反映健康照護智慧化的多元面向、APEC所強調的跨領域合作的精神，並充分結合官方與民間資源的「公私部門夥伴關係」，亦是疫情後台灣逐漸恢復與國際間進行實質交流合作的開始。