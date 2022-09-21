台中市姚姓女子與外遇陳姓男子，被袁姓丈夫發現求償，竟涉嫌殺害袁男並焚屍，直到死者胞弟報警揭發命案；警方在陳住處附近溝渠發現袁屍體，檢方依殺人罪嫌將姚、陳起訴，一審宣判2人無期徒刑，褫奪公權終身；經上訴，原姚女涉嫌殺人、遺棄屍體等罪，二審改判16年徒刑、褫奪公權10年，陳仍維持無期徒刑。

檢警當時調查，33歲姚女與57歲袁男為夫妻，婚後育有7歲女兒，袁因發現姚妻與25歲陳男發生婚外情，遂對2人提出求償，引發殺機，訊問時，姚女對犯行避重就輕，辯稱遭陳男逼迫、利用而犯案，陳坦承犯案。

姚姓女子後來與袁男分居，2021年5月，姚與袁相約帶女兒到苗栗知名渡假村慶祝母親節。當天上午，姚女購買咖啡並摻入事先準備的安眠藥，袁陷入昏迷，陳駕車帶著袁及姚女與其女兒，返回新竹住處。

陳男涉嫌持鐵棍重擊袁的頭部，導致袁當場死亡。2人至加油站購買汽油，10日凌晨，涉嫌將袁男的屍體潑汽油焚毀，並丟至住處附近大排水溝。

一審原判姚女、陳男涉嫌殺人罪，判處無期徒刑，褫奪公權終身，另遺棄屍體罪，分別判處1年4月、1年2月，2人盜領袁男存款、過戶車輛則依偽造文書等罪，分別判4月及3月徒刑，可易科罰金，全案可上訴。

二審撤銷姚女涉殺人罪，改判15年，另涉遺棄屍體罪判1年，不得易科罰金部分，計判刑16年，褫奪公權10年；另陳男仍維持一審無期徒刑宣判，其涉嫌偽造文書罪得易科罰金，判刑5月。