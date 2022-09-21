雲林縣長張麗善照片遭盜用邀民眾加LINE，縣府表示嚴厲譴責並已報警。（摘自幸福雲林大家庭LINE／張朝欣雲林傳真）

雲林縣有民眾近日接到署名張麗善的LINE邀請加好友訊息，原本以為是同名同姓，細看後發現照片就是雲林縣長張麗善，對方還自稱「張姐」裝熟問「近期工作順利嘛？」，查證後研判應是詐騙集團所為，馬上在群組提醒大家不要上當，張麗善21日證實遭冒名，縣府也表示已報警處理，呼籲鄉親勿於網路上提供任何個人資料。

年底選舉逼近，各參選人紛紛以社群網站、LINE增加聲量，雲林縣有人在20日接到LINE邀請加好友訊息，對方署名「張麗善」，問他「小許，近期工作順利嘛？」，他回覆「是誰？」，對方回「張姐」，他再回「縣長這麼有空閒嗎？」並用「冷汗直流」貼圖表達內心的驚訝。

這名民眾查證後，研判這應是詐騙集團所為，馬上在群組提醒大家「詐騙集團冒充張麗善縣長LINE，請大家不要上當」、「有被加的夥伴，可先點擊該帳號／社群成員頭像，點選右上角的檢舉，即可檢舉該帳號」。

張麗善21日表示，已透過警察局來了解這個冒用的情況，到底是什麼時候、什麼地方開始的，目前還不曉得情況如何？基本上她個人臉書或LINE都有管理，請鄉親不要誤信誤傳，縣府團隊已報警向對方提出警告，呼籲不要濫用誤用，用這種方式來破壞選舉。

雲林縣政府新聞處處長羅楚東也回應，針對近期有不肖人士盜用張麗善縣長名義與照片，以LINE帳號詐騙鄉親個資，對此種違法惡劣行為表達嚴厲譴責，目前已向LINE官方反映，也向雲林縣警局刑警大隊報案。呼籲鄉親勿於網路上提供任何個人資料，並認明有LINE標示的「銀色盾牌」認證標誌，才是張麗善縣長的官方帳號。