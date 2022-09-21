民眾黨新竹市長候選人高虹安被周刊指控博士論文涉抄襲，她昨（20）日召開記者會澄清，稱一路成績優異「不是像什麼中華大學夜間部」引熱議，今日為此兩度道歉。高虹安今中午接受專訪時，談到相關爭議忍不住淚灑現場，中斷錄影約3分鐘，回座後仍難掩情緒啜泣強調，她自幼認真向學，「我不是林智堅！我沒有抄襲！」

高虹安今日中午上節目《新聞不芹菜》接受黃光芹專訪，談到近期被控論文抄襲，黃指出，高所引用的論文，第一作者都是她自己，難道她會「自己抄襲自己」？且其論文寫作均符合相關規定，其實一講就很清楚了，根本不該有這麼多鋪天蓋地的「痛殺」，甚至還把她定位為「抄襲」。

說到這高虹安眼眶一紅，眼淚不斷在眼眶中打轉，黃光芹見狀也忍不住拍拍她的肩膀，原以為其心情會得到平復，不料反倒瞬間潰堤，兩行熱淚奪眶而出，趕緊把頭轉向一邊更頻頻拭淚。

黃光芹表示，報導此事的周刊理論上應該採訪高虹安，或善盡媒體求證義務，沒有疑問了才能進行事實揭露，聽到這裡，高情緒愈來愈激動，突然離開座位中斷錄影去哭泣，黃則不捨道：「我們讓虹安平靜一下啊！因為其實我剛在問的過程當中，她的眼淚就快要掉出來了，她裡面都是淚水啦！那可能講到她覺得很委屈。」

見高虹安情緒激動仍未回座，黃光芹自嘲，像她就是夜間部的沒包袱，30幾年前剛出道時也曾被同業攻擊學歷，所以很能理解。黃光芹強調，大家都知道高虹安的學歷背景很優秀，北一女、師大榜首入學、台大斐陶斐獎，又進入資策會後留美攻讀博士。最後，高虹安約離場哭了近3分鐘才再度回座受訪，黃光芹也勉勵高「要混政治每個人都有類似的遭遇」，要有「我就是跟你對幹了，我就是要講清楚」的霸氣。

高虹安回座後眼淚仍持續打轉，黃光芹詢問她為何流淚？哪裡感到最委屈？高回應，她最傷心的點是，昨天記者會上她的發言，其實是被一些綠營的網友，和一些民進黨的政治人物截取、斷章取義，其實去看她的發言本身會發現，原話並不是那樣。

高虹安強調，有記者提問稱「覺得她跟林智堅是一樣的」，她真的很想說，從小到大她每一次的考試、每一次的念書，都花了非常多的時間跟心力，別人也許在玩但她都在念書，她犧牲也付出了很多，都是靠自己的努力；她承認記者會上真的感到小小的委屈與憤怒，但看到現場記者不斷想把她跟林智堅連在一起，她真的一直很想回應：「我不是林智堅！我沒有抄襲！」