天下雜誌20日公布縣市首長滿意度調查，民進黨新北市長參選人林佳龍批侯友宜對市政無心也無力，讓新北市政評比不進反退；新北市議會民進黨總召陳啟能表示，顯示市民已經感到失望；侯友宜選舉辦公室發言人陳柏翰表示，林佳龍又在掩耳盜鈴，根本無視於自己過去在台中市長任內，滿意度幾乎都是倒數。

陳啟能表示，新北市施政民怨不斷，市府不僅社會住宅規畫牛步，連都更之後分回的社宅是否處份出售，恩恩案的國賠事件，看不到鐵漢柔情，只有見到侯友宜對市民的傲慢態度。

陳啟能說，總質詢期間侯友宜面對民進黨團議員質詢，在答詢內容極盡的敷衍，面對這種答詢的不用心更讓市民非常失望。

侯友宜選舉辦公室發言人陳柏翰表示，同樣是天下雜誌的調查，林佳龍在2015年至2018年間，台中市長任內的個人施政滿意度，始終在16名到18名的末段班間徘徊，2017、2018（扣除台南、高雄代理）年，甚至連拿2年六都最後，根本就是「滿意度低到連退步的空間都沒有」。

「市民仍然認同市府團隊的努力」，陳柏翰強調，新北市有400萬人，每人的平均預算是六都中最低，但在維持地方繁榮、注重環境保護、市長的施政滿意、弱勢扶助、以及關心下一代教育等感受度、市民滿意度的排名都是六都第一或第二。

陳柏翰表示，相信每一份調查的結果，都是市民感受的忠實反映，更是每一個縣市政府施政的重要參考，但林佳龍無選擇性遺忘，自己在台中市長任內滿意度倒數，也難怪其發言人不敢在競總開記者會，就怕回力鏢打到4年前的林佳龍。