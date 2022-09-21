前副總統陳建仁今（21）日強調，台灣的疫苗接種覆蓋率名列前茅，死亡率是全球最低的國家之一。2300萬台灣人都是防疫英雄，也讓各國驚艷於台灣的防疫典範。

陳建仁今在臉書表示，9月上旬他擔任總統特使，到梵蒂岡參加「若望保祿一世教宗榮列真福品大典」，並出席宗座科學院理事會和院士會議。歐盟國家的出入境已經完全解封，既不需要篩檢證明，也不檢查疫苗接種證明。世界衛生組織秘書長譚德塞在9月14日表示，COVID-19全球大流行有望結束，促請全球各國把握機會終止疫情。

陳建仁指出，從2019年COVID-19疫情爆發至今，我國的中央流行疫情指揮中心每日召開記者會，公開透明地說明疫情，徵用大眾媒體公益時段宣導防疫措施，進行疫情風險評估與溝通，公布各項防疫措施，以確保民眾「知的權利」，健全民眾防疫的知識態度與行為。

他說，此舉不僅轉變國人面對疫情的心境，從恐慌、學習進入成熟，也很快建立民眾對指揮中心的信任感與公信力。公信力帶來社會安定、促進全民團結、消除大眾恐慌與疑慮、引領全民遵守防疫規範、有效對抗假消息的攻擊。

陳建仁表示，在超過兩年半的COVID-19疫情期間，看到台灣人民的無我、勇敢、慈悲與堅毅。醫護、防疫、清潔、運輸、收銀、外送等第一線公共服務人員，不顧自身安危，積極堅守自己的崗位，照顧病患、防疫消毒、服務民眾。

此外，全民也都能團結一心，互助合作。無論在戴口罩、實聯制進出公共場所、避免群聚活動、踴躍接種疫苗、誠實接受疫調匡列、嚴格遵守隔離檢疫規定，都表現得可圈可點。

他以台灣、新加坡和38個OECD國家的每百萬人口COVID-19累積死亡數來比較，台灣是最低的第四名(443.38)，僅次於新加坡(294.85)、日本(351.83)和紐西蘭(384.43)，遠低於大多數國家。以主要的40個國家每十萬人口估計累積超額死亡數，台灣是最低的第三名(48.98)，僅次於紐西蘭(-8.25)和盧森堡(44.88)，遠低於大多數國家。

陳建仁認為，一個國家要解封國境，必須做好萬全準備，包括：提升疫苗接種覆蓋率、普及快篩使用率、及時給予高風險確診者抗病毒藥物。

他以最重要的疫苗接種覆蓋率來看，在四十個國家當中，至少接種一劑疫苗的覆蓋率，台灣排名第四(90.79％)，僅次於葡萄牙(94.77％)、智利(92.68％)和新加坡(92.13％)，如圖3所示，遠高於大多數國家；至於每百人口疫苗追加劑接種數，台灣更是排名第三(81.62)，僅次於智利(138.95)和日本(91.55)，遠高於大多數國家。

陳建仁強調，在自由、民主、多元、開放的台灣，良善治理與公民素養的良性循環是防疫成功的保證！2300萬人都是防疫英雄，讓各國驚艷於台灣的防疫典範。