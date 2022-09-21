有些人賺得未必比別人少，但就是捨不得花錢，即使口袋滿滿，也不會亳無節制的大灑幣，《摘星工廠》運勢專欄指出，巨蟹座、金牛座、摩羯座不會讓自己陷入沒錢的危機，只要是不必要買的，肯定不買。

1.巨蟹座

巨蟹座在乎安全感，即使賺的錢在旁人看來不少，但巨蟹座還是不會漫無目的的花大錢，因為他們害怕養成習慣後，恐變成月光族，那就沒安全感了；巨蟹座更願意把精力用在賺錢上，能不花的錢肯定不花，不必要買的，也肯定不買。

2.金牛座

金牛座多思多慮，常常未雨綢繆，未來如果有不確定性出現，他們當下就不會亂花錢，只要能多賺些錢，金牛座才會有更多的安全感。個性務實的金牛座，如果漫無目的的花錢，會讓他們心中產生不安，所以即使有錢，他們也會刻意壓制自己的慾望，不讓自己陷入沒錢的危機，這是他們唯一得到安全感的方式。

3.魔羯座

對魔羯座來說，時間和金錢都是十分寶貴的東西。他們有超強的時間觀念，不願浪費一分一秒，也有積極賺錢的意識，拒絕亂花任何一毛錢；企圖心強的他們，總是認為自己應該多花時間賺錢，也會有意識地節省開支，避免大手大腳地花錢。