元大寶華綜合經濟研究院今公布最新今、明兩年的台灣經濟預測，新任董事長葉銀華表示，受全球經濟下行風險，台灣下半年景氣降溫，製造業消化庫存尚需4季時間調整，在終端需求放緩下，今年第4季出口成長將顯著放緩，明年第1季挑戰更大，台灣是貿易導向的國家，全球經濟勢必影響台灣，綜合整體考量後，預測今年經濟成長率為3.4％。

葉銀華指出，全球經濟下行風險，但還不至於引爆2008年的金融海嘯，台灣廠商在消化庫存的情況下，投資也跟著下降；葉銀華認為，台灣去年經濟成長率呈6.57％高速成長，今年3.4％的數據不是看壞台灣，而是「回到正常速度的發展」。

葉銀華分析，疫情嚴重扭曲全球經濟供需基本面、供應鏈，導致後疫情時代出現負向產出缺口、通膨高漲共存，供應鏈瓶頸急速緩解，又逢需求減弱，導致庫存遽增等異常現象，待時間修復，消化疫情期間供應鏈混亂的狀況。

葉銀華表示，預測影響未來全球經濟的三大經濟風險，包括中國大陸因金融風險上升、其次為俄羅斯天然氣持續斷供，歐洲經濟有衰退風險，第三個風險則是通膨巨獸與鷹派央行纏鬥，美國經濟硬著陸，全球、台灣經濟都將受到拖累。

根據元大寶華預估，今年經濟成長率估達3.4％，第3、4季成長率分別為4.15％、2.73％，CPI年增率預測為2.94％；明年經濟成長率估達3.08％，各季成長率分別為1.65％、3.95％、3.95％、2.75％。元大寶華也同步預測，今、明年1美元兌新台幣匯率均價為29.81元、31.22元。