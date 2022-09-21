由奧斯卡得主薇拉戴維斯（Viola Davis）主演史詩鉅片《女王》上週末於北美上映，並以1900萬美金（約6億台幣）的成績搶下票房冠軍，遠超外界所預估的1200萬美金門檻。近年好萊塢票房常勝軍皆是續集電影或是超級英雄類型的大製作，該片作為一部原創電影，奪下北美票房寶座實屬罕見，另外，電影日前也入選多倫多影展後的正面能量，在知名電影評論網站「爛番茄」上也以99％好評獲得觀眾的愛戴，影評人們也對《女王》讚譽有加，在142篇評論中得到94％的「新鮮度」。

該片改編自真實事件，薇拉戴維斯主演的女將軍「娜妮絲卡」，帶領西非達荷美王國的全女子軍團，保衛自己的國家以及守護自己的家人。這群驍勇善戰猶如神話中亞馬遜女戰士的禁衛軍，在17至19世紀締造多項讓後人傳頌的偉大事蹟，漫威電影《黑豹》中瓦干達的皇家女子部隊，也是啟發自這支傳奇的女戰士軍團。對於票房的好表現，薇拉戴維斯表示她一點也不意外：「這是一個能讓所有人都感同身受的電影，不僅止於黑人族群。我今天在抖音上看到一支影片，有一群剛從電影院出來的觀眾，一起在廁所裡大聲唱著電影裡的口號，她們完全不認識對方，我無法用言語來形容這種人與人之間的連結，這真的太神奇了。」

《女王》將於金馬影展映演後，11月25日（五）正式在台上映。