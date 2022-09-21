東豐快速道路被稱是山城生命救援線，胡志強任內動工，林佳龍接任市長後停工，市議員張瀞分21日市政總質詢時詢問目前東豐快的進度，並表示這條道路非常重要，應盡快動工。盧秀燕表示，自己任內重啟環評，目前已通過且工程正在招標中，市府微調路線讓拆遷戶從上百戶剩下2戶，且經費全數自籌，避免因經費而延宕，有信心一定能動工。

市議員張瀞分說，東豐快速道路早在前市長胡志強任內就動工，本來蓋得好好的，但林佳龍當市長沒多久就停工，衍生廠商求償等爭議，導致環評被台中高等行政法院撤銷，若當初沒有停工延宕，這條路早就蓋好了，請市府說明目前的進度。

建設局長陳大田說，市府花了2年時間讓環評通過，跟地主、環團溝通，還要兼顧生態考量，過程非常艱辛，目前遇到原物料飆漲，歷經4次招標流標，現在重新上網，預計10月7日開標，這次調整招標條件，新增誘因，對這招標結果相對樂觀，也希望優質廠商參與這項重大建設。

市長盧秀燕說，東勢豐原地區的民眾都很了解市府的努力，東豐快速道路過去有反對聲音，但在她在競選時當地的態度已經改變，有民進黨議員也支持她繼續建，大部分當地民眾對於停工不以為然，快速道路蓋到一半成「斷路」也被觀光客指指點點。

盧秀燕表強調，自己身為市長一定要做，林佳龍市長當時停工其中一個原因是當地有反對聲音，蓋這條路原本要拆遷上百戶，建設局微調路線，讓拆遷戶降低至2戶，也感謝議員在過程中協助溝通。

盧秀燕指出，她深刻了解東豐快對山城地區民眾的重要性，這是台中山城的生命救援線，為加速動工，所有經費由市府自籌，她勢必會動工，環評是她做的，預算是她編的、沒有中央補助，這也是她任內上網招標，這是最後一釐路，她有信心。