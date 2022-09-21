提到嘉義你第一個想到的是不是阿里山呢？但是除了阿里山以外，嘉義其實還有很多值得一去的好地方。無論是嘉義市裡充滿日本味道的檜意森活村與昭和十八J18，還是文藝青年們最愛的空氣圖書館、美術館和故宮南院，今天就要來整理8大必去的嘉義景點，趕緊來安排一趟美好的嘉義一日遊吧~

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嘉義景點推薦：檜意森活村

檜意森活村｜嘉義景點｜嘉義日式景點檜意森活村 圖片來源/ [email protected]

檜意森活村是全台最大的日式建築群，每個角落都充滿了日本味。園區內的木造建築絕大多數都是使用來自阿里山的檜木，也因此名為「檜意森活村」。園區內除了有和服租借服務可以讓你體驗拍照外，還有大大小小的文創小店，等著你來尋寶。嘉義的伴手禮名店福義軒、旺萊山與老楊方塊酥也都進駐在園區裡面，有得吃又有得逛，一定要安排進你的嘉義一日遊行程中！

檜意森活村

地址：嘉義市林森東路1號

營業時間：AM10:00 ~PM18:00

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嘉義景點推薦：昭和十八J18

位在嘉義公園內的昭和十八J18，從原先的嘉義市史蹟資料館搖身一變成為濃濃京都風的日式園區。昭和十八雖然需要入場費，但只要50元，而且還能全額抵消費。進入園區裡，這裡不只有鳥居、繪馬等日式元素，還有美味的下午茶點心以及和服租借體驗。嘉義公園內除了昭和十八日式園區外，還有可以一覽嘉義市景的射日塔，來到嘉義的一日遊行程不妨就把這兩個點一起遊玩吧！

昭和十八J18

地址：嘉義市公園街42號

營業時間：09:00-17:00；週一公休

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嘉義景點推薦：故宮南院

位在嘉義太保市的國立故宮博物院南部院區「故宮南院」是個占地極廣的博物館。博物館位在湖中央，館內除了展覽故宮典藏文物外，更加入了亞洲文化元素，介紹不同亞洲文化的特色文化。戶外園區除了有自然的湖光水色外，也展出了不少裝置藝術品，從裡到外都能感受到文化的薰陶。白天細細品嘗場館內外的藝術創作後，晚上還有水舞及雷雕水幕投影展演，是個可以花一整天好好遊玩的地方。

故宮南院

地址：嘉義縣太保市故宮大道888號

營業時間：博物館(含兒童創意中心)：09:00~17:00(週二至週五)、09:00~18:00(國定假日及星期六、日)

(週一休館)、園區 05:00~24:00

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嘉義景點推薦：嘉義市立美術館

由菸酒公賣局改建的嘉義新景點——嘉義美術館，就位在嘉義車站後站出口，交通方便外，新舊結合的古典外觀也讓這裡成為了嘉義必拍打卡點。嘉義美術館保留了公賣局原先的主建築後，再以木材與玻璃帷幕做出現代感的設計，完美地將兩種看似衝突的設計融合在一起。無論是館內還是館外，每個角落都能看出設計師的細心與巧思，隨手一拍就能拍出美麗照片。

嘉義市立美術館

地址：嘉義市西區廣寧街101號

營業時間： 09:00 – 17:00；週一公休

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嘉義景點推薦：竹本堤防

竹本堤防是位在嘉義六腳鄉的免門票景點，在繪師的巧手下，將六腳鄉這個純樸的小村莊打造成充滿童趣的3D立體彩繪村。除了必拍的飄浮班馬線外，還有海底世界、財神爺、動物森林等主題彩繪。可愛的立體彩繪無論是大人小孩看了都想停下腳步拍拍創意照，雖然小村莊的範圍不大，但這一幅幅充滿互動性的3D立體彩繪，絕對值得來到嘉義的你前來拍照打卡。

竹本堤防

地址：嘉義縣六腳鄉（Google直接導航「竹本提防」）

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嘉義景點推薦：空氣圖書館

位在嘉義梅山鄉的植物系文青餐廳「空氣圖書館」，雖說是圖書館但其實裡面並沒有「書」，書架上放著的是老闆的收藏、梅山植物圖畫，以及一盆盆讓空氣更加清新的植栽。半開放式的「空氣圖書館」採光與空氣都是特別為了這些室內植物打造。店內也有販售多樣化的餐點，包含鍋物、早午餐和家常料理等等，是個很適合休息補充能量的好地方！

空氣圖書館

地址：嘉義縣梅山鄉2號

營業時間：09:00-18:00；週三公休

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嘉義景點推薦：愛木村

愛木村觀光工廠是嘉義的一家舊檜木製材廠，紀錄了嘉義檜木業在50年代的繁華與消退，在第二代接手後，經由老闆的巧思搖身一變成為充滿童趣的木頭王國。愛木村透過趣味的互動遊戲，讓大人小孩都能從玩樂中，認識各種木材與木工業。來到愛木村，除了有各種木材介紹外，還有木製遊樂設施與木工 DIY 體驗，是個很適合帶孩子來放電的觀光工廠。

愛木村

地址：嘉義市文化路 909-3號

營業時間：早上9點~下午5點半

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嘉義景點推薦：白水湖壽島

因為國片「消失的情人節」而爆紅的嘉義秘境白水湖壽島就位在東石鄉，這裡原先其實是鹽田，在海水倒灌後，大量的鹽漂浮在海面上，這樣的「鹽湖」景象，讓這裡有了「白水湖」的名稱。白水湖有著清澈的海水與退潮時才會出現的道路，原先在這裡的小村莊也因為潮汐所帶來的不便而遷村，一旁廢棄的屋瓦所帶出的蒼涼景色，讓人宛如來到了另一個世界般，嘉義一日遊不如就安排來到白水湖，享受一下遠離塵囂的寂靜時光吧。

白水湖壽島

地址：嘉義縣東石鄉（Google直接導航「白水湖壽島」）