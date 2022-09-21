消防員工作權益促進會今開記者會，呼籲行政院及內政部重新評估警消每月加班費上限調升2000元方案，消促會常務監事藍毓傑認為，5000元是較為合理的階段性方案，警消加班費已經30年沒改變，如今僅調升2000元，應操考物價指數，並邀請專家學者及基層參與。

藍毓傑表示，2019年公告的釋字第785號解釋文將於今年11月29日到期，但今年5月修法期間，行政院人事行政總處所承諾的調升加班費上限方案，卻只有2000元。這無疑是藐視基層消防團體花費10年爭取健康權的努力，換來的還是台灣消防員過勞血汗的結果。

藍指出，內政部作為調升方案評估依據的110年警消工時因疫情有所誤差，卻又不回覆基層消防團體評估依據為何，且調查依據停留在署及局的層級，沒有納入基層分隊意見。

民進黨立委江永昌指出，內政部原建議調升警消外勤每人每月加班費上限由現行1萬7000元放寬至2萬2000元，所增加的5000元由中央補助；但內政部5月底函報行政院後，卻被要求「參酌行政院主計總處意見再行評估」，內政部是中央政府中最清楚警消人力、勤務、加班狀況的機關，所訂出的加班費調整上限一定比人總、主計的意見更貼近基層實況，難道我國是「主計治國」？主計總處的意見超越其他部會？

內政部人事處科長李振豐說明，2000元方案是參考110年警消工時計算，將以2000元方案簽核，並表示將以補休假作為補償方式。