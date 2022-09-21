台北復古時髦新去處！來到假日，都會想跟閨蜜們來場咖啡廳約會之旅，品嚐好咖啡、茶飲再搭配精緻的蛋糕小點心，今天ReadyGo為你介紹台北最新開幕的復古咖啡廳「LingDay Sofa」，帶你穿越時光回到70年代，遁入迷幻俱樂部，沉醉在復古美學裡。

LingDay Sofa 門口招牌

門口活潑的黃色系，大膽的躍出沉重的台北市，光是經過就會感覺這裡的氣質很不一樣，是間有個性又充滿自我風格的咖啡廳，再搭配幾株綠植盆栽，綜合了鮮明的用色，也更突出LingDay Sofa的質感，那我們就快進入時光門，帶我們穿回到70年代的魅力世界裡吧！

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LingDay Sofa 店內環境

LingDay Sofa每一區的桌椅、燈具都非常的有特色，每一區的設計都帶給你不同的復古情境，而且家俱以及室內裝潢都使用飽合度很高或是對比強烈的顏色來呈現，看起來卻意外的協合。小編最愛的是奶油色椅子的那區，感覺像在70年代的溜冰場，體驗老時光的青春時刻。

如果你在每一區都拍上一張照片，感覺好像去了好多家咖啡廳，真的是在一般的咖啡廳體驗不到的有趣啊 ！

LingDay Sofa 餐點點心

LingDay Sofa有提供咖啡、點心食物、酒水、甚至還有水煙，而且酒水下午就有提供囉~如果下午想要微醺的朋友不用擔心沒地方去啦。這邊不只裝潢用心，餐點的部分也是毫不馬虎，小編推薦大家來這邊可以試試看生乳酪布朗尼，恰到好處的甜味搭配上濃濃的巧克力香，吃起來也不會太膩喔。不論是姊妹也萬聚會或是朋友聚餐，真的非常推薦大家來到這邊感受復古的魅力。

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LingDay Sofa 燃起心中的老靈魂

LingDay Sofa裡面營造滿滿的復古風氛圍感，每個角落都是新奇的存在，懷舊的老古董再加上店內音樂的加成，小編體內的老靈魂完全被釋放出來，如果你看完《當男人戀愛時》或是《華燈初上》，想一睹舊時光的魅力，那你絕對不能錯過這裡！

LingDay Sofa

地址：台北市大安區和平東路二段175巷46號2樓

時間：週日至週四12：00-21：00、週五週六12：00-22：00

電話：02-2708-0550