苗栗縣造橋鄉龍昇村龍湖宮前路段，21日下午發生1名王姓機車騎士在路中央等候過馬路時，被高速特斯拉轎車撞死。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣造橋鄉龍昇村龍湖宮前路段，21日下午發生1名王姓機車騎士在路中央等候過馬路時，被高速特斯拉轎車撞死。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣造橋鄉龍昇村龍湖宮前路段，21日下午發生1名王姓機車騎士在路中央等候過馬路時，遭1部高速經過的特斯拉轎車直接撞及，王某整個人噴飛30公尺重摔落地，當場失去呼吸心跳，送醫後仍告不治，由於肇事路段對面正是知名的坤輿掩埋場大門口，18日上午反坤輿團體才將鎮守大門的玄天上帝請回，結束長期抗爭，不料神明一走就發生死亡車禍，讓附近村民議論紛紛。

據悉，20日發生死亡車禍的地點，不到50公尺的對向車道，正是造橋鄉坤輿掩埋場的大門，反坤輿團體在此長期抗爭，並請來玄天上帝坐鎮大門口，在1年9個多月的抗爭期間，該路段一直平安無事。村民認為可能與雙向路段路肩部分都設滿交通錐，對來往人車有明顯警示作用，才讓駕駛們降低車速行駛。但在反坤輿團體撤離，交通錐全部收回下，駕駛人未注意下超速行駛，加上該路段正處坡頂彎道，才未注意前方有待轉機車，不慎撞及肇事。

20日下午16時30分左右，苗栗縣造橋鄉龍昇村龍湖宮前的台一線106公里處，62歲王姓騎士騎乘機車由南往北行駛，行經該路段時要左轉，在行駛至路中央時，突然停下待轉，結果遭25歲林姓男子所駕駛的特斯拉轎車當面撞上，王姓被高速轎車撞飛30米後重摔落地，當場失去呼吸心跳，整部機車撞成廢鐵一堆，王姓經消防局第2大隊救護車緊急送往頭份為恭醫院急救後仍告不治。確實肇事責任正由警方釐清中。