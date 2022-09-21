極端氣候成為常態後，民進黨立委邱志偉日前要求水利署針對高雄用水問題提前布局，除了興建再生水廠外，邱還要求水利署提報海水淡化廠計畫。水利署指出，北高雄預估可在興達電廠旁興建海淡廠，每日可提供10萬噸用水。

邱志偉在今年8月邀請經濟委員會南下高雄考察，邱志偉說，去年初的缺水危機提醒水利單位需要更積極地開發水資源，興建再生水廠可以回收民生廢水，經過淨化後提供再生水供工業使用，水資源可以更有效運用。

至於海水淡化廠則能將海水RO淡化，併入自來水管網系統供應民生用水，原本位於供水管線末端的臨海行政區，將會有更穩定的供水，在高雄逐步布局再生水廠後，海淡廠也需要加緊規畫。

水利署說，再生水與海淡水優先供應產業使用或作為保險水源，與用於農業與民生用水的天然水資源可以相互備援，水庫也能因此維持在高水位，配合用電尖峰調整放水，使水力發電成為夏天傍晚的基載電力，促進供電穩定。

水利署報告指出，北高雄海淡廠初步規畫興建於興達電廠旁，抽取海水進行淡化，可以日產10萬噸RO淡水，在去年底已經完成初步調查規畫，淡化海水產生的濃排水，可以與電廠溫排水混合稀釋排放，減少對於海域環境的影響，預估興建成本為108億元新台幣。