美國海軍柏克級神盾驅逐艦USS Higgins號及加拿大海軍Halifax級巡防艦HMCS Vancouver號20日通過台灣海峽，此為近期中國在台灣海空域進行軍事挑釁導致台海情勢升高以來，美、加兩國軍艦首度聯袂通過台灣海峽。外交部對於美、加兩國以具體行動維護台海是國際水域的法律地位，同時捍衛自由航行與區域和平穩定的堅定立場，表示歡迎與肯定。

美國第7艦隊及加拿大政府已分別就此次行動發表聲明。美方指出，兩艦所穿越的水道不屬於任何國家領海，此次行動展現美國及盟邦、夥伴對於自由開放印太地區的承諾；加拿大國防部長Anita Anand亦強調，本次任務展現加拿大對自由、開放及包容印太地區的承諾。

外交部指出，針對近期中國以軍事行動嚴重破壞區域和平與穩定、企圖破壞台海現狀及將台灣海峽內水化的行徑，美國等理念相近國家已經多次明確表示嚴正關切。本次穿越台灣海峽行動更具體展現民主盟友對中方擴張企圖的堅決反對。

外交部強調，面對中國步步侵逼，台灣政府將持續強化自我防衛能力，堅定對抗威權主義的擴張與侵略，同時深化台美緊密安全夥伴關係，並與所有理念相近國家加強合作，共同堅決維護台海安全、以規則為基礎的國際秩序，以及印太地區的和平、穩定與繁榮。