國民黨基隆市長參選人謝國樑提出送電動機車的政見引起爭議，謝國樑陣營21日上午發出聲明，表示將在上任後，四年內編列15億元預算，一定會完成送電動機車的政見。對此，民進黨基隆市長參選人蔡適應指出，以基隆市財政狀況，能否編列一年近4億元的單一預算，再者也違反了預算法相關規定，他認為謝曾擔任立法委員，不應該不知道這個做法不可行，因此就是刻意詐騙基隆年輕人。

謝國樑上午受訪時表示，他提出的電動機車並沒有針對某個品牌，以四年約15億元的市政預算及中央部會的補助，來協助基隆的年輕朋友完成這個申購計畫。

對於謝國樑陣營提出的說法，蔡適應21日上午受訪時表示，謝陣營一開始就說要送Gogoro電動機車，但一台至少5萬元，為什麼他可以用3萬元買得到。其次，若這個政策可行，為何較基隆市財政狀況更好的鄰近縣市，卻不推動這樣的政策？蔡適應指出，因為大家都很清楚，這是個不可行、騙選票的政策。

蔡適應說，這樣的政策依法不合，違反預算法相關規定。他認為，謝曾擔任立法委員，因此並非無知或不知道政策不可行，而是謝有意透過這種方式詐騙年輕人。

至於謝陣營提出四年編列15億元預算的說法，蔡適應認為，不知道基隆市府是否能夠一年編列金額高達4億元的單一預算，到目前為止，他從未在基隆市的預算書上看過類似的預算。

蔡適應指出，謝陣營在這件事情上，說法一變再變，他認為謝陣營應說清楚Gogoro一部到底多少錢，先確認了要送出的型號，再告訴大家該怎麼編列預算，接著為何其他縣市不這麼做。如此才能清楚表達，也才有後續研議的可行性。