今天為921國家防災日，台南市教育局於大港國小展開校園災害防救演練。(台南市教育局提供／曹婷婷台南傳真)

花東上周末地震釀災，逢921大地震前夕，喚起不少民眾恐懼大地震來襲，今天為921國家防災日，台南市教育局於大港國小展開校園災害防救演練，由於才剛經歷連日震不停，只見小朋友迅速拿起書包、頭套保護頭部並立刻疏散，「趴下、掩護、穩住」一步到位。

近日台東關山及池上分別發生芮氏規模6.4及6.8的地震，台南市部分區域也達到4級震度，因此今天演練時，小朋友特別有感，「前幾天地震來襲時，我也是躲在桌子下」，老師也認為，有演練確實有差，真的遇到地震，至少不會慌，抗震技能隨時可派上用場。

台南市教育局今天於大港國小舉辦國家防災日校園災害防救示範演練觀摩會，結合鄰近派出所、和緯消防分隊、公園消防分隊、安南消防分隊及北區區公所等單位共同演練，並首度採走動式觀摩，邀請國中小防災教育業務承辦人員參與演練。

教育局長鄭新輝表示，今天演練有別以往，改採走動式觀摩，由防災輔導團團員將參與學員分組帶往各班級，實地觀摩並一起參與疏散演練，學員身歷其境，了解災害來臨時的應變處置，落實校園防災。

此外，為了讓學校充分模擬地震可能造成的校園威脅，此次演練腳本設定為地震及火災複合式災害，演練結合消防局等協力單位及特搜隊搜救犬進行搜救、傷病患緊急救護及火災搶救等；北區區公所也配合開設臨時緊急收容所，安置無法返家的民眾及學生，學生也實際體驗搭帳棚。

連日地震也造成學校災損。台南市教育局盤點全市校園災損情形，統計至20日回報災損學校共55校，初估災損金額1777萬餘元。教育局強調，地震發生後，各校加緊校園環境及校舍安全檢查，目前無重大災損，多為建物無損建築本體的零星龜裂或懸掛物掉落、櫃子傾倒等情形。