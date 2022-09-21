高雄市一名女子因朋友介紹到牛排館打工，入職第1天就遭到有中度智能障礙的王姓男子尾隨進廁所，並指侵得逞，王男還要求女子幫他手淫，被女子拒絕後才罷休。王男偵訊時辯稱是經過女子同意才指侵的，高雄地方法院審理時，依強制性交罪判1年8月徒刑，可上訴。

女子於2020年10月8日到牛排館上班，沒想到上班首日晚上，王男竟尾隨女子進入廁所，並將門鎖鎖上，詢問女子「我如果跟妳在一起會怎麼樣？」女子表示「我們才認識幾天而已，沒辦法跟你在一起」等語句推託王男，但王男不肯罷休，將女子緊緊抱住，且親吻女子，隨後指侵女子得逞，女子以消失太久會被發現等理由要求王男讓她出去，王男才將褲子穿上，2人開門離去。

女子逃出後趕緊向朋友求助並報警，偵訊時，王男坦承有親吻女子並觸碰女子下體，但王男辯稱女子當時並沒有反抗，表示「她講話很小聲我聽不到，她應該要講大聲一點，動作大一點踹我的下面或腳，這樣才算是拒絕」。

高雄地方法院審理時採信女子朋友證詞，證明雙方並無曖昧情愫，但王男稱自己有中度智能障礙，經委託凱旋醫院診斷後，確定王男確實有中度智能障礙，且有輕度的酒精使用疾患，導致王男缺乏社交互動與尊重的常識，也缺乏法治概念，因此減輕量刑，依強制性交罪判處1年8月，可上訴。