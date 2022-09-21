國家防災日基隆市政府在建德國小舉行防災演練，讓小學生訊速疏散避難。（基隆市教育處提供／張志康基隆傳真）

配合「國家防災日」，全國各級學校配合中央政策，同步在21日上午9時21分進行地震避難演練。基隆市於建德國小操場進行111年度防災教育國家防災日示範演練活動。基隆市副市長林永發提醒大家時時警惕，落實災難之前準備，讓災難來時影響降到最少。

林永發表示，9月21日是國家防災日，地震預警不像颱風可監測路徑、大小及影響範圍，政府每年都舉辦防災演練，提醒小朋友知道當地震來臨，注意的保命三原則「趴下、掩護、穩住」，確實每項環節，疏散不慌張保持鎮靜，落實演習於生活日常。

這場演練參考日本經驗，藉由操場旁溜滑梯進行逃生集結，增進疏散效率。在演練過程中，全校師生從課堂上疏散、集合，最後迅速移動至運動場，動作冷靜、確實，充分善用學校場地設施，運用滑梯逃生集結，使學生行動迅速有效率。

基隆市教育處表示，林右昌市長上任後，連續六年請教育處為全市國小一年級新生，每人購置一頂「防燄型防災頭套」，目前全市小學生均有防災頭套；另依日本阪神大地震經驗，當人員受困倒塌建築物，使用「生命之笛」，可告訴搜救人員自己所在位置，這次在建德國小以「生命之笛」進行救災演練，發放全校師生，推廣自助共助的災害預防觀念。

教育處表示，在演練中，學生們確實執行「趴下、掩護、穩住」抗震保命三步驟，上千學生同時疏散避難，藉由7條疏散動線，於5分鐘內有秩序的完成集結。演練更結合複合式防災演練，配合消防局空拍機隊支援救災現場影像傳輸，把握災害發生時救援時效。