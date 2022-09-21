「同志天菜」祖雄日前宣布與烏克蘭美女林佳娜高調認愛後，更自爆兩人是「P友變情侶」，不過今(21)日卻遭周刊爆料，兩人成為P友時，尚未與前男友分手，而且分手後跟前男友還有金錢上的往來。對此，佳娜在暴怒在社群平台上提出3點回應，痛斥爆料之人，將保留法律追訴權。

據《CTWANT》報導，有個自稱男方友人爆料，佳娜與前男友交往三年多，兩人交往期間同居，佳娜住在林姓男友在台北市知名豪宅帝寶裡，男方還每個月給佳娜零用錢，對她相當大方呵護。

直到去年3月佳娜和祖雄被媒體拍到一起到摩鐵待了3小時，結束後還把佳娜送回和林姓男友同住的帝寶，讓當時的林姓男友無法接受，要求佳娜搬出豪宅。關於金錢往來之事，該友人指稱她前任長期招待佳娜父母和親人出國旅行，甚至在烏俄戰爭爆發時，曾金援佳娜讓她幫助在烏的家人。

佳娜在爆氣否認此說法，IG上爆氣提出3點回應：「一、這些跟錢有關的事很誇張，也都不是真的。」她表示和前男友分手之後就再也沒有金錢上的往來，更不可能叫他出錢給父母。「二、我和前男友和平分手，不常聯繫但也維持友好關係。」佳娜也澄清這個爆料的人不是前男友的朋友，真正的好朋友不會假借爆料來捏造事實。「三、是不是任何人都可以匿名爆料，自稱是XXX的好友，然後就可以講一些假的東西而不用負責任？這樣太不公平了。」

佳娜也在最後表示以後不會再對相關事情做回應，若後續再有不實爆料，將保留法律追訴權，而男友祖雄則表示，「沒有什麼回應！因為都不是事實」，來力挺女友佳娜。