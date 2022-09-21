來到花蓮七星潭，除了看看海踏踏浪外，有座隱身在宮廟旁的咖啡廳，喝咖啡吃甜點，享受一下愜意的午後時光。「龍宮」就位在七星潭全家對面，低調的門面讓人很容易忽略它，但龍宮的低調卻掩蓋不住它的魅力，溫暖的木質裝潢、幽靜的氛圍與一道道甜而不膩的甜點，讓龍宮在花蓮的眾多咖啡廳中脫穎而出，成為了數一數二的熱門花蓮咖啡廳，來到花蓮的你可千萬別錯過。

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龍宮介紹

龍宮位在在七星潭全家對面，雖然不能直接看到海，但整體彷若世外桃源的氛圍卻讓人格外喜歡。事實上這裡的經營也真的像個世外桃源，龍宮不提供電話、只能現場候位。建議大家可以先到龍宮留電話，再來七星潭看海晃晃，等待座位通知。龍宮裡的座位不多，除了幾張兩人和四人桌外，就是後面角落的植物系座位區了。門口還有販賣一些文創選物，店內也有提供免費wifi和書籍，但因為座位不多，這裡有限制用餐時間1.5小時。

店內的菜色不算少，低消限制是一人一杯飲料，而除了飲料外，這裡還有美味的甜點與限量早午餐。雖然說是早午餐，但因為限量的關係，常常中午就賣完了，如果想吃早午餐的話，一定要提前來。以花蓮的物價來說，龍宮的價位偏高，與台北咖啡廳的價位相仿，但菜色的精緻度也不輸給北部，再加上幽靜的環境其實算是值得的。

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龍宮菜色推薦

經典奶茶布丁

在布丁上直接放上一球奶油，這款經典奶茶布丁是龍宮的必點招牌甜點。布丁看似扎實但咬下去是綿密中帶點彈性的滑順口感。布丁體本身的茶味香濃，淋上在甜中帶點微苦的焦糖中，搭配上層那一球輕盈不油膩的奶油，一口咬在嘴裡完美的融合，整體的味道甜而不膩，讓人吃了就愛上。

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酒香提拉米蘇巧克力脆片

（圖／ReadyGo提供）

除了經典奶茶布丁外，龍宮的另一項招牌甜點就是這款酒香提拉米蘇巧克力脆片了。提拉米蘇本身不到特別濕潤，吃起來口感綿密，奶油、咖啡與苦甜可可粉的完美搭配讓這款甜點不會過於甜膩。雖然有著明顯的酒香，但入口後的酒味不會太過濃厚，搭配上一旁的巧克力脆片，口感豐富有層次，非常值得一試。

煙燻鮭魚北非蛋

煙燻鮭魚北非蛋是在台灣少見的菜色，將雞蛋在蕃茄、橄欖油、洋蔥和大蒜等食材煮成的醬汁後水煮而成的北非蛋，帶有特殊的香氣。龍宮的煙燻鮭魚北非蛋除了有鮭魚和蛋之外，還有附上歐式酸種麵包和沙拉，將麵包沾著醬汁搭配上鮭魚一起吃，味道不但不衝突，豐富多層次的口感更是美味。

龍宮咖啡

地址：花蓮縣新城鄉七星街79巷3號

營業時間：早餐 10:00-14:00 午餐 11:30-14:00(周二公休)