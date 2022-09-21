林耕仁（右四）競選總部21日正式成立，國民黨主席朱立倫（右五）強力推薦，一定要贏回新竹。（陳育賢攝）

許修睿（中）表示，新竹市有8年時間失去光榮感，一定要讓會做事的林耕仁（右）來，把失落8年找回來。（陳育賢攝）

國民黨新竹市長參選人林耕仁競選總部21日正式成立！黨主席朱立倫、前新竹市長林政則、市議會議長許修睿及所有黨籍議員參選人共同出席，展現空前大團結，一同宣示要爭取新竹市民的支持，用務實做事的精神，贏回新竹市的未來。

林耕仁競總今天上午在黨主席朱立倫主持揭牌儀式下正式成立，包括競總名譽主委、前市長童勝男、林政則，榮譽副主委、前立委張蔡美、李宏生，主委許修睿、總督導前立委呂學樟，副主委則是現任立委鄭正鈐以及後援會總會長余邦彥、總幹事謝柏意、發言人陳治雄、顧問團團長陳進興，以及黨籍議員、里長都到現場觀禮。

朱立倫表示，他今天與未來新竹團隊站在一起，就是肯定林耕仁一步一腳印、有打拚決心，可以做好服務，絕對是中道、理性、務實的未來市長。他也說，國民黨做秀贏不了人，但做事一定贏得了所有人，提醒林耕仁，對手會不斷抹黑，要用堅定決心，對的事要堅持到底。

朱立倫說，林耕仁會與議會團隊、立委鄭正鈐結合在一起，打造新竹成為永續生活好環境，林耕仁會感受市民需要、做好每1項工程、絕不能讓新竹棒球場再度淪為笑話。

許修睿則表示，新竹市有8年時間失去光榮感，交通非常差，汙水下水道接管率只有19％，一定要讓會做事的林耕仁來，把失落8年找回來。

林耕仁說，新竹人要看到市政願景、看到具體政見，看到能夠為市民做什麼，把城市帶向何處。

在科技重鎮之下，新竹人生活壓力大，林耕仁認為，市政府服務必須全面升級，教育連結國際、托育托老多元公平、科技智慧導入交通治理、長者友善安心生活、城市美學融入生活、引入青年力量推動舊城復甦表、打造香山科技廊帶全區均衡發展。

他允諾要用25年基層服務經驗，打造新竹下1個黃金10年，拒投票剩下兩個月時間，他會勤走基層、務實做事，並邀請市民朋友為了新竹的發展一起勇敢站出來、為了下一代的未來勇敢站出來，讓從基層出身的林耕仁，持續站在第一線，用行動爭取為市民服務的機會。