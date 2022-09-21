曾經兩度野放的台灣黑熊，今年5月誤中陷阱遭獵殺。（南投地檢署提供／廖志晃南投傳真）

曾經兩度野放的台中市東卯山台灣黑熊37568，今年5月間，在南投縣仁愛鄉武界山區被槍殺致死，獵人還拍照存證，成為關鍵證物；南投地檢署檢察官偵終結，將田姓及2名馬姓被告，依違反《野生動物保育法》等罪嫌起訴。

檢察官在起訴書中指出，田、馬姓男子在仁愛鄉武界產業道路投71線11.2公里處搭設狩獵工寮，並在獵徑設置鋼製吊索陷阱（俗稱山豬吊）狩獵。田男與馬男於5月6日凌晨5點，攜帶自製獵槍出巡，看到編號37568台灣黑熊右前肢誤中鋼製吊索陷阱，且戴有衛星頸圈，以坐姿背對2人，馬男即以手機拍攝黑熊。

田男見狀，擔心使用鋼製吊索捕捉黑熊行為被發現，制止馬男拍攝，並將獵槍交給馬男要求開槍射殺黑熊，隨即前往他處檢查其他陷阱。

馬男不敢貿然開槍射殺黑熊，隨即將拍攝捕獲黑熊的照片及影片，以手機通訊軟體傳送給叔叔馬男觀看，並詢問處理方式，馬叔竟以手機通訊軟體傳送「打死，丟到樹林裏面」、「丟遠一點」等訊息，教唆馬男射殺黑熊後丟棄掩埋。

馬男因而以獵槍射擊2發鉛彈，1發擊中黑熊左側頭部，1發擊中黑熊左下顎，黑熊倒地跌落下方2公尺乾枯河道，但尚未完全死亡，田男再以獵槍朝射擊1發鉛彈，擊中左後肩胛貫穿胸腔自右肩胛射出，黑熊因而死亡。

黑熊死亡後，2人持鐮刀取下黑熊頸部的衛星頸圈（價值24萬5833元）後，並將黑熊屍體搬移至下方30公尺處，以鋤頭挖掘地面後掩埋， 然後將衛星頸圈丟棄在投71線8.9公里處懸崖避免被追蹤。

被告田、馬坦承部分犯行，但辯稱因擔心遭到黑熊攻擊才開槍射殺，並主張緊急避難以免責。

但是，檢察官調查發現，黑熊陷入鋼製吊索陷阱後極難脫逃，且誤中陷阱位置在2公尺高的岩壁，而被告從下方沿獵徑往上行走，與黑熊間還有山澗相隔約6公尺遠，有低垂茂密樹枝葉遮掩，且黑熊是背對2人，未發現有人接近也未有攻擊行為，堪認當時黑熊並未對被告2人有立即造成生命、身體傷害威脅。

警方從扣案手機通訊軟體截圖，內容顯示馬男與馬叔在案發時的視訊通話，發現當時被告等人看到黑熊後，處理時間餘裕，並無急迫情形。