金管會為推動「2030雙語政策」，鼓勵銀行設置雙語示範分行，截至2022年6月底，已有22家銀行設置584家雙語分行，較去年底18家設置172家躍增412家、成長率達2.39倍。主委黃天牧對各銀行的努力表示肯定，並期許持續推動設置雙語示範分行。

黃天牧會後受訪時指出，雙語分行政策並非只看單一分行或幾項交易用英文進行，而是文化與競爭力的轉變，包括公開資訊及數位通路雙語化、分行環境經營包括與社會溝通、呈現某些價值，以及相關人才培訓，整體而言各銀行都在進步中。

金管會為推動「2030雙語政策」，營造友善雙語金融服務環境，增進我國金融市場國際化形象，鼓勵各銀行設置雙語示範分行，金管會與國發會、財政部已於近2年已陸續視察台灣星展、兆豐、中信、一銀、北富銀、彰銀、玉山、華銀等8家銀行建置的雙語示範分行。

經考量各銀行設置雙語分行數量、特點及差異性等，金管會今年擇定遠東銀承德分行及臺銀松江分行，今（21）日由主委黃天牧偕同國發會主委龔明鑫及財政部國庫署長蕭家旗，前往視察2家雙語示範分行推動成果。

金管會指出，兩家雙語示範分行的雙語化人力及硬體設置均配置妥善，提供清楚雙語標示、常用英文表單及相關業務雙語人員服務，且分行環境規畫能結合永續發展概念，並利用數位化、科技化金融服務優化客戶體驗，展現其發展永續及金融科技成效。

黃天牧表示，「2030雙語國家」對銀行而言，分行只是其中一個表象，訴求的其實是公開資訊要雙語化、多國語言化。台灣資本市場40％是外資，因此鼓勵上市櫃公司能提供友善的語文環境供外資了解，希望公開資訊能盡量雙語化。

黃天牧認為，遠東銀承德分行及臺銀松江分行在很多公開資訊上都達到上述目的，並指出另一部分在於網路。由於數位化趨勢使許多交易不在分行、而是在網路承作，因此數位通路上的語言便利化也很重要，如何在數位通路提供較良好的雙語環境亦須留意。

黃天牧表示，金管會對於銀行設置雙語分行並未強迫設定目標，而是銀行自身感受到此舉能提升競爭力、且是留住人才的重要一環，對於銀行的努力表示肯定，並期許銀行持續推動設置雙語示範分行，提供在台外國人更友善的金融服務，促進台灣金融服務環境國際化。