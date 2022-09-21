沒有成交可能的房屋買賣糾紛案件，竟有房仲願投入時間協助？信義房屋桃園中正店專案執行經理黃昭維曾遇到一位來店求助的旅澳客戶，因長期旅居國外，委託同業仲介出租在台房產，卻遇上兩年沒收到租金，房子還在不知情下被賣掉的狀況，回台處理更因語言溝通不暢，對於台灣房地產機制也不熟悉而求助無門，最後因緣際會找上黃昭維協助。

極富正義感的黃昭維，雖知這次服務並不會帶來成交的可能，仍選擇熱心陪同客戶解決問題。黃昭維說，當時其實要解決兩件糾紛，一是客戶出租房產卻兩年沒收到租金，二是房產在客戶不知情下已被賣出。於是，黃昭維先陪同客戶查看房屋，卻發現原來同業仲介並沒有將房子出租，反而自行居住在內，黃昭維也趕緊留下證據，後續陪同客戶報案、協調糾紛，協助客戶獲得賠償。而對於房子被賣的狀況，黃昭維也積極幫客戶向地政局詢問釐清，客戶相當感謝黃昭維過程中盡心盡力的幫助，更表示未來若回台有房屋的需求，一定要再找黃昭維服務。

信義房屋桃園中正店專案執行經理黃昭維熱愛里民服務，現任桃園區中寧里鄰長。（圖/信義房屋提供）

談起這個案例，黃昭維笑說，當時連地政局員工都驚訝的問他，沒有錢賺為何還這麼熱心幫忙？黃昭維表示「錢再賺就有，用心服務更重要」。自己始終秉持著信義房屋的「先義後利」、「止於至善」精神，加上相信善的循環，平時也非常熱衷公益、服務人群，已在居住的桃園區中寧里擔任環保志工8、9年，更因自己長期投入的熱心服務，讓中寧里里長指定由黃昭維擔任鄰長，協助里民服務。

「我的亮點就是做其他人沒有做的事」黃昭維說自己做志工服務、里民服務並非蜻蜓點水，而是因為喜歡、因為相信。在擔任環保志工期間，黃昭維也從不刻意透露自己的房仲身分，反而因為長期累積的熱心服務形象，在里民間口耳相傳，只要有房屋買賣的需求，都會主動介紹請黃昭維協助服務。

也因為這樣的理念堅持，讓黃昭維一路走來獲獎無數，其中最讓黃昭維印象深刻的是獲選109年第三屆桃園市政府評選優良經紀人員，當時全桃園有近7000人參與競爭，最終卻只取3位，難度相當高，黃昭維不僅入選更獲得最高評分。黃昭維說對於獲得最高分自己也很意外，但他認為作為房仲，績效、服務能力是評選的基本，而能否真正實踐「以人為本」、「先義後利」才是讓自己獲選的關鍵。