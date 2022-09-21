一名牛排店王姓服務生，見到同事介紹來第一天上班的女服務生小美相當清秀可人，一時色心大起，尾隨女方進入廁所告白，遭到女方拒絕。王男竟強行脫去女方內衣猥褻同時用指侵得逞，事後又逼女方替他手淫，女方擔心受害假裝 配合，脫困後馬上向同事哭訴並報警。王男竟辯稱，「她應該要動作大一點踹我的下面或腳，這樣才算是拒絕」，法院不採信王男證詞，審理後依強制性交罪判他徒刑1年8月。

根據判決書，王男在高雄某家牛排館擔任服務生，因見到同事的友人小美第一天前來幫忙，由於小美長得相當貌美，王男當場驚為天人，竟開始計畫犯案，趁著小美上廁所時，尾隨她進入牛排館廁所，當場向她告白遭拒絕，竟將廁所門關上反鎖，強制猥褻小美並指侵後，又逼對方替他手淫。女方擔心受害，佯稱若兩人消失過久會啟人疑竇，王男才開門讓小美離去，小美事後立刻報警。

王男開庭時固坦承有對小美猥褻，但矢口否認有何強制性交犯行，還辯稱：「我不知道小美有沒有拒絕，我沒有感覺她有拉開或踹我，她講話很小聲我聽不到，她應該要講大聲一點，動作大一點踹我的下面或腳，這樣才算是拒絕。」

小美的朋友則證稱，王男和小美案發當天才認識，根本沒有曖昧，事發後小美哭著說王男對她做的事，讓她覺得自己很髒，她立刻向店長報告，店長曾把兩人都叫去詢問，王男也說小美有反抗，但沒有很明確。

法官審酌，王男為滿足自己之性慾，竟逞一己之私慾，在小美反抗、對他表達「不行」時，仍違反女方之意願，強行對女方強制性交犯行，影響女方之身心健康，且王男始終否認犯行，迄未與小美達成調解及賠償，依強制性交罪判他徒刑1年8月。