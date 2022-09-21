市議員吳敏濟接獲民眾的連署陳情，21日邀相關單位到場會勘採樣。（吳敏濟服務處提供）

農民發現承租業者大量使用磚紅色顆粒的托福松農藥。（吳敏濟服務處提供）

大甲區銅安、西岐一帶業者承租農地種植甘藷，長期大量使用特殊氣味且毒性極高的托福松農藥，汙染環境並散發出惡臭，造成附近居民身體不適，嘔吐、頭痛等症狀；市議員吳敏濟說，民眾群起連署向他陳情，21日邀相關單位會勘採樣。惡臭部份環保局當場依空汙防制法逕行開罰；農業局檢驗後，將依農藥管理法處罰，並勒令要求業者立即改善。

銅安里胡姓婦人說，數年前開始有外地人來租地種植地瓜，面積高達7、8公頃，附近居民發現許多農藥空罐及托福松包裝袋，在方圓幾百公尺外都可聞到臭味，有些地主擔心土地遭到汙染就停租；許多居民向業者反映，卻反遭嗆聲「歡迎去檢舉」，令居民非常氣憤。

西岐里劉姓婦人表示，她們世代務農一期稻作後休耕養地，租給別人種植地瓜，沒想到承租人竟使用這麼毒的農藥，讓他們臭到頭暈想吐實在受不了，才連署向吳敏濟議員陳情；期望他盡速找來環保局、農業局等單位會勘，追查承租人使用的農藥是否合法？

農業局副局長蔡勇勝說，經查「托福松」在農委會農藥建議使用作物中，並無甘藷等雜糧類作物，業者已違反農藥管理法規定，現場將採證送驗，如查證屬實後，將依農藥管理法開罰並限期輔導改善，可處新台幣1萬5000元以上，若屬劇毒可罰到15萬元。

環保局環境稽查大隊長羅文龍表示，依現場實勘確實聞到臭味，且地主也承認業者有使用托福松等農藥，現場依空氣汙染防制可開罰新台幣1200元以上，10萬元以下罰緩。

陳姓地主表示，租地給別人種地瓜，承租人跟他說農藥是經農委會核准的，沒想到是不能使用在地瓜上，而且還臭到影響許多人，以後就不會再租給這種人。

吳敏濟強調，業者種植甘藷違法使用農委會未推薦的農藥，且發出惡臭影響環境與居民健康；對違法使用劇毒農藥業者應予重罰，同時希望農業局能在作物採收時到現場採樣稽查；食安處也應不定期到市場抽驗食品是否合乎規定，以確保消費者健康。