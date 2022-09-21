新竹市長參選人沈慧虹21日參訪新竹市金華里失智服務據點，透過太極拳動作，耐心引導長輩推掌和活動手臂，還有長輩興奮擊掌，直呼沈慧虹的「手掌好溫暖」，沈慧虹強調，任內設立失智共照中心與失智據點，未來更會全力照顧失智長輩，讓照顧者家庭可以喘息。

沈慧虹說，新竹市約有5000多位失智長輩，她在擔任副市長任內設立3個失智共照中心（台大、國泰、馬偕）與8個失智社區服務據點，致力提供「有溫度又專業」的照顧，減輕年輕家庭的負擔。

適逢國際失智日，沈慧虹表示日前拜訪失智照顧協會、今日參訪失智據點，更加了解失智者與照顧者的需求，她說相較於一般長輩，失智患者情緒轉變、記憶力降低等症狀，更讓親近家人身心交瘁，未來她也會持續推動失智據點，結合專業服務和暖心陪伴，減輕照顧者家庭的負擔。

新竹台大分院新竹醫院老年醫學部主任賴秀昀指出，台大新竹醫院籌辦金華里失智服務據點，每周五天固定提供失智長輩多元課程，包含物理治療、職能治療、音樂治療等；另外也籌辦失智共照中心，協助失智患者診斷確認，並引介適當資源。