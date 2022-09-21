民進黨竹北市長參選人鄭朝方日前推出融合地景視覺的市政得來速政見看板，饒富趣味又話題性十足，21日再推出第2波創意看板，讓鄭朝方成為聖火火炬手，提醒用路人加油站在前方，大大的標語寫著「你為生活加油、讓朝方為竹北加滿油」。一是貼心的問候，一是霸氣宣告希望竹北能變更好的決心。

鄭朝方表示，很多駕駛朋友跟他反應，在竹北許多道路上正常的加速，都覺得很顛簸，所以竹北道路真的需要加油。因此，鄭朝方團隊製作此看板，結合了加油站地景，同時也是宣示改善竹北的道路安全以及施工品質的決心。

「竹北需要的建設力，其中首要解決的絕對是交通改善問題。」鄭朝方以騎車路平好好行、開車不塞快快行兩行字，宣示了未來擔任竹北市長後，將優先執行兩個部分。一是路平專案優先，路燈亮、馬路平，讓竹北無論是汽機車或自行車都能有平穩且安全的道路，並且改善行人道。第二是解決竹北長久以來用路人共同的痛，就是塞車問題。

鄭朝方說，經過長時間與相關交通規畫專家學者研討後，未來將力推竹市竹北交通改革連線，並向中央爭取相關建設經費，進行打通大新竹國道交通網計畫，逐步推動新闢環北路交流道、竹北新竹跨溪大橋等，以改善室內重要樞紐交通塞車問題。

國民黨及竹北市長參選人林為洲則表示，道路品質確實9成為市公所管轄，他認為應建立路平監管與報修的SOP，市公所要承擔責任，改善發包流程、訂定道路修繕優先順序。至於交通阻塞問題，林為洲認為牽涉中央跟縣府兩個權責單位，市公所權責有限，主要能做的只有改善標誌與標線兩個面向。