平安帽與冠軍帽最大不同就是多了「平安」二字，希望在帝爺公的守護，平安會再度回到百姓身邊。（順澤宮提供／吳建輝彰化傳真）

因挪威鐵人三項運動好手伊登（Gustav Iden）爆紅的彰化埔鹽順澤宮「冠軍帽」，2年來帶領伊登奪下6次冠軍，也吸引超過30萬信徒朝聖，爭相要拿冠軍帽，順澤宮宣布近年因疫情、戰爭等讓全球面臨多項考驗，將在25日上午9點發放「平安宮帽」，與冠軍帽最大不同就是多了「平安」二字，希望在帝爺公的守護，平安會再度回到百姓身邊。

埔鹽順澤宮冠軍帽太夯，就連網路上都出現盜版，一頂要價8888元，還有民眾以捐帽名義，在拍賣網站大量轉售，一頂帽子扣除成本可以獲利2倍以上，不過順澤宮表示，所有宮帽都是免費索取，若有人在網路上販售牟利，是對神明不敬，相當不該。

順澤宮總幹事陳守欽表示，順澤宮帽索取完全免費，但不限制每人索取量數，不過一次只能一頂，25日預計發放的「平安帽」也是一樣，但與過去冠軍帽不同的是，平安帽的側面繡有「平安」二字，加上只有限量2000頂，25日開始每逢假日每日限量發送300頂。

陳守欽說，近年包括國內、全球都飽受疫情、戰爭、經濟等影響，發放平安帽最主要還是安定民心，過去所有的風風雨雨都能隨著時間消逝，百姓要的只是「安心」，家人都平安，所以特別製作順澤宮平安帽，希望帝爺公能夠保護所有信眾，讓我們生活在安全、安心、平安的家園。

陳守欽強調，過去順澤宮已經發放超過30萬頂冠軍帽，秉持信念持續回贈給所有信徒，過去有人透過捐帽並拿到網路上販售，這樣確實有損發放冠軍帽的初衷，還是呼籲民眾請勿在其他管道買賣帽子，順澤宮都能免費領取。