俄羅斯總統與稍早表示：「目前在還在後備役期的公民，尤其是曾在俄軍服役的公民，具有某些軍事專長和相關經驗，才會被徵召入伍。同時考慮到特別軍事行動中吸取的經驗，那些在被派往部隊之前被動員徵招的人將毫無例外地接受額外的軍事訓練。

「立即解決頓巴斯人民民兵和志願部隊的供應和部隊維運問題最高級別提供。」

普丁談盧甘斯克人民共和國、頓內茨克人民共和國、刻松（赫爾松, Kherson）與俄羅斯的統一公投：「新俄羅斯（Novorossia）的歷史土地不再希望繼續處於基輔政權的枷鎖之下。扎波羅熱、赫爾松和頓巴斯的居民看到了班德拉（Bandera）繼承人對人民的鎮壓。」俄羅斯聯邦將盡一切努力確保與俄羅斯統一的公投是安全的，並將符合解放領土的決定。」

為了保護我們的國家，為了其主權和領土完整，我認為有必要支持俄羅斯國防部和俄羅斯武裝部隊總參謀部關於進行部分動員的建議。

普丁：「我們的獨立和自由將受到保護。」「動員措施將從今天開始。被動員的人將獲得合約士兵的地位和相應的薪水。」