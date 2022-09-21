謝男在網路認識女富商，要送他裝有5000萬元的「愛的禮物」包裹，他急到銀行匯款，所幸員警及行員察覺有異，及時阻詐。（保七提供／陳淑芬台中傳真）

盼收5千萬「愛的禮物」急繳稅 快遞男美夢及時被警敲醒

從事快遞工作的50歲謝男，在網路認識1名自稱是「女富商」女網友，宣稱寄送裝有5千萬元包裹給他，他接到自稱同行來電指稱，包裹卡海關，催繳7萬多稅金，才能放行。保安警察第七總隊21日表示，謝日前到銀行匯款，行員及員警察覺有異勸阻，謝還堅信不移地強調：「萬一是真的呢？」，經苦口婆心才成功阻詐。

從事快遞工作的謝男，今年9月15日10時許到台銀豐原分行櫃檯匯錢，向行員表示，他繳完稅金後，就會有5000萬元入帳，行員察覺可疑通報派駐台銀的保七員警。員警到場了解後，不斷向謝男勸說，不要掉入詐騙集團的陷阱。

謝男說，他在網站臉書認識1名國外女富商，對方溫柔又深愛他，從國外寄裝有新台幣5000萬元的「愛的包裹」給他當見面禮。後來，他接到快遞公司通知，包裹因故卡在海關，必須繳約新台幣7萬多元稅金，才能放行。

快遞公司人員還不斷用line催促他趕快匯款，就馬上可收到5000萬元的包裹，並詢問要銀行轉帳或彼特幣轉帳付款？從事快遞外送工作的謝男堅信不疑，才急著到銀行匯款。

員警勸說，對方真的要送5000萬元大禮，怎麼可能要求繳7萬多元稅金？謝男還是執迷不悟地說：「萬一是真的呢？」，員警強調：「天下沒有這麼好康的事！」，都是典型的詐騙手法。

在員警與行員苦口婆心，謝男才夢醒，感謝及時保住他做快遞外送，風吹日曬賺來的辛苦錢。

保七總隊表示，已將相關資料送刑事警察大隊繼續追查幕後的詐騙集團，呼籲民眾慎防「假扮富商送禮物」詐騙手段。