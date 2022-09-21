老年人口日益增加，因年齡增長伴隨的視力障礙問題愈發受到關注。宏碁(2353)旗下宏碁智醫（6857）聯手臺大醫院合作開發「VeriSee AMD」眼科AI篩檢軟體，獲衛福部食品藥物管理署（TFDA）核發許可證，同時也是國內第一個與年齡相關性黃斑部病變（AMD）有關的智慧醫材，將推廣至健檢中心等場域，擴大篩檢族群和應用領域，提供更普及的眼睛AI篩檢服務，提升國內銀髮族眼睛照護品質。先前宏碁智醫旗下首張獲食藥暑核發的眼科智慧醫材「VeriSee DR」，現已於多國導入超過100家醫療院所，開創智慧醫療新生態。

根據國發會最新人口推估報告，台灣社會老化速度正在加快，老年人口預估在2025年將達468萬人，占總人口數20%，正式進入超高齡社會。世界衛生組織（WHO）的統計顯示，隨著人口增長與結構老化，將增加更多人面臨視力損害的風險；其中，「年齡相關性黃斑部病變，俗稱：老年性黃斑部病變（AMD）」是造成老年人失明的主要原因之一，尤其在已開發國家中更為常見，目前國內的研究資料發現，約有逾10%的老年人患有年齡相關性黃斑部病變，已對老年人眼睛健康造成威脅。年齡相關性黃斑部病變引發的症狀包括：視力灰黑模糊、視物扭曲變形、視野出現中央暗影等，若因疾病初期病識感低而延誤就醫黃金期，最終將演變至視力喪失。

宏碁智醫為降低銀髮族視力退化的風險及提升眼疾篩檢率，透過自身人工智慧與大數據分析的專長，再次與臺大醫院眼科部謝易庭醫師攜手合作開發「智視康-年齡相關性黃斑部病變（VeriSee AMD）」，借重臺大醫院豐富的臨床經驗，一同關注銀髮族常見的眼疾議題。VeriSee AMD經過嚴謹的臨床試驗和評估，並向衛福部食品藥物管理署申請醫材許可證，已順利於近日核准通過，是國內首個與年齡相關性黃斑部病變有關的智慧醫材，亦是宏碁智醫囊括國內與海外的第七張醫材許可證。VeriSee AMD應用深度學習技術，承襲多位眼科醫師診斷年齡相關性黃斑部病變的經驗，可輔助醫事人員針對50歲以上之族群進行年齡相關性黃斑部病變高風險患者的初步篩檢，幫助患者把握早期發現、早期治療的機會。

宏碁智醫與臺大醫院擁有長期合作關係，持續進行科技與醫療的跨域合作，從VeriSee DR（AI輔助診斷糖尿病視網膜病變軟體）到VeriSee AMD，陸續打造智慧醫療更多元的產品與服務。宏碁智醫旗下旗艦產品VeriSee DR已導入全台超過100家醫療院所，未來將推廣VeriSee AMD至醫療院所體系中的大健康場景，例如在健檢中心提供銀髮族AI護眼篩檢活動，讓更多民眾接觸到便利的眼睛健檢服務，得以及早發現、及早治療。