相較於全球關注的高通膨隱憂，印度7月份通膨回落，隨著農作邁入秋收，有助於支撐通膨下滑，大宗物資及能源價格也朝良性發展。此外，預期下半年季風雨量狀況將高於長年平均5%，進而農作物庫存也會高於去年同期，同樣有利於通膨下降及消費提升。瀚亞印度基金經理人林庭樟表示，印股挑戰新高，資金行情功不可沒，隨著外資回頭買超，印度盧比匯率也可望止穩。統計過去12個月外資流入為-0.9%，為2008年金融海嘯以來最低流入水準，顯示未來還有極大成長空間；內資也穩定流入共同基金，為股市全面性提供支撐。

以在台股掛牌的印度ETF富邦印度(00652)來看，自疫情2020年3月以來指數驚驚漲，由14.1元起漲至本月高點30.85元，漲幅達118%。

外資回歸、內資子彈上膛，印度股市下半年來表現居新興市場前茅，金融股及內需消費股成為推進本波挑戰新高的重點族群。根據瀚亞印度溫度計及經理人參考在地團隊看法，認為印股V型反轉，多頭行情才剛啟動，股價尚未完全反映企業獲利成長與資金行情，印度投資大有可為。

印度股市自谷底反轉，Sensex指數數度重回6萬點，距離年初高點及去年歷史新高不遠。林庭樟表示，外資7月以來反賣為買，內資持續透過共同基金進入股市，預料指數向上攻堅的趨勢短期不變，有機會挑戰高點。印度在地資產管理公司ICICIPru也認為，印度稅收徵管及改革有成、宏觀經濟狀況佳，對股市長期樂觀看待。

林庭樟指出，從評價面來看，目前印度僅約四成公司股價反映指數水位，股價高於200日平均線以上的家數，仍低於長期平均的60%，還有相當大的推升空間。Nifty指數評價僅高於過去五年平均，而金融指數甚至略低於前五年平均，金融股有機會落後補漲。

經濟數據是支撐印股上漲的重要底氣，GST企業稅收持續走高、PMI維持高速擴張，企業獲利動能也從谷底向上。林庭樟指出，隨著大眾物資價格下滑，將導致企業獲利上修，明後年獲利趨穩，根據高盛預期，今明兩年每股盈餘EPS預估將有雙位數，分別為13%、14%。此外，印度企業的股東權益報酬率（ROE）預料將在未來幾年迎向新高，因產能利用率、負債比降低及淨利率擴張，驅動ROE走高。