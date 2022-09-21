日本59歲女星廣田玲央名（広田レオナ）過去曾憑著亮麗外表及自然的演技再電影第13屆橫濱電影節上獲得最佳女配角獎，紅極一時。而近幾年仍在忙著拍戲的她，在2021年4月發現自己罹患肺癌後，便緊急接受切除手術、積極治療，沒想到近日又傳出她氣喘惡化，緊急送醫卻找不到醫院能夠救治。

廣田玲央名曾在去年4月於部落格裡寫下「明明已經幾10年沒碰菸了，卻還是得了！」透露自己戒菸超過10年卻仍罹患肺癌的窘境，之後她也緊急接受手術，切除4分之1的肺部以及6處淋巴，並積極治療才使病情趨緩。但沒想到手術後1年，她便在19日於部落格上透露，因前一晚氣喘突然嚴重發作，就算使用吸入器，仍因身體虛弱出現心悸、噁心、顫抖等症狀，嚇得她隔天一早便趕緊叫救護車將她送到醫院。但廣田玲央名在車上待了許久都沒被送到醫院，後來才知當時正逢日本連假，因此沒有醫院願意收治，就連救護隊員都表示「連假是最不好的時間點」。

後來即使花了1個多小時找到願意收治的醫院，卻因沒有胸腔內科而無法看診，急診室的資深醫師竟還跟她開玩笑說「都活59年了現在死了也沒關係吧！」讓她相當傻眼。此外，她還透露自己疑似因吃太多止痛藥，導致她即使不喝酒仍出現肝功能障礙，而接下來她還要接受一連串的檢查才能知道真實的病況，令粉絲們相當擔心。