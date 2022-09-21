林義豐位在新營區民治路上的新營競選總部，將在24日正式成立。（張毓翎攝）

呼應國民黨台南市長參選人謝龍介跨黨輔選策略，謝龍介的子弟兵、國民黨第一選區市議員參選人姚正玉獲得無黨籍市長候選人「虧雞福來爹」林義豐支持，並受邀出席24日林義豐在新營區舉辦的溪北造勢大會。姚正玉說，希望在各方奧援下，能殺出重圍。

林義豐24日下午1點30分將在新營區觀天下宴會餐廳舉辦電音趴；另外，位在新營區民治路上的新營競選總部也將在當天正式成立，擔任林義豐競選總部副主委、前台南市議長方金海日前特地到姚正玉競選總部送邀請卡，並為姚正玉加油打氣。

南市議員第一選區（新營、柳營、鹽水、後壁、東山、白河）應選6席，國民黨提名3席，比本屆多提1席新人姚正玉，恐形成同黨搶票內戰；民進黨提名的4位參選人勢均力敵；連任4屆的無黨籍老將趙昆原，今年繼續拚連任；政治素人廖志峯也投入參選，呈現9搶6，選情激烈。

姚正玉表示，市長參選人謝龍介為擴大「在野大聯盟」的陣容，終結民進黨在台南一黨獨霸、30年沒有政黨輪替的困境，已開始進行跨黨派輔選，也歡迎其他的民眾黨或無黨籍選將結盟。

姚正玉還說，民進黨在台南連續執政30年，顯見「監督的力量太弱，護航的勢力太超過」，但面對絕對的權力、絕對的腐敗，她強調，一定要整合一切力量，打破民黨獨攬大權、利益分贓的結構，解開地方發展枷鎖，才能讓台南、讓大溪北向前邁進。