雖然近年來健康飲食風氣盛行，開始以少油少鹽為趨勢，但難免有時候就是會特別想吃一些重口味的料理，今天ReadyGo要推薦大家9間台北川菜餐廳，有川味小吃也有結合川式調酒的餐酒館，如果你愛吃辣，快來這些台北川菜餐廳刺激味蕾！

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川渝小吃坊

說到台北川菜第一個想到的就是川渝小吃坊，老闆娘是正港的四川重慶人，提供道地的川菜熱炒及小吃兩種類型餐點，川菜可選擇辣度，對於不是特別愛吃辣的人來說，微辣就已經很夠味，水煮魚、炒手撕包菜（高麗菜）則是又辣又下飯。

招牌必點小吃則口水雞、酸辣粉等，滑嫩的雞肉淋上香麻醬汁十分涮嘴，配上小黃瓜更清爽；酸辣粉口感Q彈，夠酸又夠辣，越吃越開胃，整個吃下來只能用「過癮」兩個字來形容。

川渝小吃坊

地址｜台北市大同區南京西路18巷6弄8之1號

營業時間｜11:30–15:00, 17:00–21:00

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驥園川菜餐廳

連續三年獲得米其林餐盤推薦，驥園川菜餐廳最著名的莫過於喝過都說讚的金黃色濃稠砂鍋雞湯，選用金華火腿、干貝等食材熬煮幾十小時，可依喜好選擇不同口味像是菇菇雞、脆筍雞等，放眼望去可見每桌桌上都有一鍋，其他川菜料理像是乾煸四季豆、京醬肉絲、蔥油餅、鍋餅等都是招牌必點，不過驥園川菜餐廳的砂鍋雞湯真的很大一鍋，適合五人以上的多人聚餐。

驥園川菜餐廳

地址｜台北市大安區敦化南路1段324號1F

營業時間｜11:30–14:00, 17:30–21:00

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雞窩餐廳

雞窩是驥園川菜餐廳的姊妹店，提供人數不多的小份量雞湯，且同樣有不同口味可選擇，其他川菜料理兩者大同小異，不過雞窩的餐點種類似乎更豐富些，推薦必點蜜汁火腿、宮保雞丁、和菜戴帽等，飯後甜點別忘了來一份經典鍋餅，即使只有兩人也能品嚐美味。

雞窩餐廳

地址｜台北市信義區和平東路三段377號

營業時間｜11:30–14:00, 17:30–21:00 (週三公休)

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小魏川菜餐廳

老字號的台北川菜館，川菜料理結合一點台式口味，最大特色在於部分招牌菜像是八寶鴨、土雞等因備料及處理程序較費工，也是多數川菜館較少見的菜色，因此需事先預訂，除此之外，外酥內軟的炸銀絲卷也是每桌必點，沾煉乳一同入口，真是罪惡又享受。

小魏川菜餐廳

地址｜台北市中正區公園路13號3樓

營業時間｜11:00–14:00, 17:00–21:00 (週一休息)

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PACKIE銀杏川酒菜館

店內裝潢採中西合併復古風，營造出古今中外的氛圍，並擁有絕佳的視野，提供道地川菜之外，也有麵食小點，可選擇單點或是多人套餐，香氣十足的菜色屬於大眾口味，即便不太吃辣的人也能接受，最大特色是結合中式調酒，可以說是一間適合小酌聚餐的川菜餐酒館。

PACKIE銀杏川酒菜館

地址｜台北市信義區松壽路9號6樓

營業時間｜週日 – 週四 11:00-15:00 、 17:00-21:00、週五、週六 11:00-15:00 、 17:00-22:00

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川妹子

川妹子成都川味料理菜色選擇多樣，辣勁十足，口水雞、花椒燒蛋、老皮嫩肉等是店內招牌必點菜色，雞肉鮮嫩Q彈，醬汁酸甜適中，清爽又開胃；花椒香氣十足的絞肉鋪在半熟的烘蛋上與軟嫩的雞蛋豆腐淋上鹹香的醬汁也都十分下飯，最貼心的是菜單上標明了每樣菜的辣度，即便不太吃辣也可以調整辣度或做不辣，滿足嗜辣者的味蕾也能讓不吃辣的人品嘗道地川菜。

川妹子

地址｜台北市大安區光復南路240巷52號

營業時間｜11:30–14:30、17:30–21:00

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紅皇后 川酒

外表看似峇里島Villa，裡面卻是奢華宮廷風裝潢，與其說是川菜餐廳，不如說是一間餐酒館。有別於一般川菜館，紅皇后擁有許多創新川菜料理，像是水煮牛肉中加入了芙蓉蒸蛋，讓口感層次更豐富，並結合酒吧提供各式各樣的川式調酒，營業時間也相對較晚。

紅皇后 川酒

地址｜台北市大安區樂利路11巷32號1樓

營業時間｜11:30–14:00、17:30–00:00 (午餐時段不提供調酒)

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老罈香川味兒

若要說最正宗道地的四川菜，老罈香川味兒絕對名列前茅，老闆和廚師皆是四川人，菜色調味夠香夠麻夠辣，充滿著花椒、辣椒香氣十足，每道菜都好吃不踩雷，不愧是連名人都推薦的四川料理餐廳，而部分招牌菜色如諸葛烤魚須提前預訂，很適合重口味、愛吃辣的人揪朋友一起來聚餐喝酒。

老罈香川味兒

地址｜台北市中山區長安東路一段63號 (新地址)

營業時間｜店面搬遷暫停營業至八月底

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開飯川食堂

饗賓集團旗下的川菜料理，在各個城市都有許多分店，除單點外也提供2-10人的套餐組合，淋上獨門芝麻醬汁與辣油的流口水雞是必點，雞肉紮實多汁，芝麻香有提味的效果，辣度也十分過癮，讓人忍不住一塊接著一塊，另外像是清爽的梅汁二弄雞、香麻的花椒炸蛋也都是開飯川食堂的招牌菜色。