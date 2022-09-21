南投縣衛生局長陳南松在指導員教導下使用儀器。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

部落居民表示，他們到健康銀髮俱樂部健身鍛鍊後，體力、精神都變好了。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣衛生局有鑒縣內65歲以上人口比例達19.86％，為了提供長輩快樂動、活健康的場所，去年起向國健署申請補助，已經在縣內設置9處社區銀髮俱樂部，日前埔里鎮安杏診所2樓的健康銀髮俱樂部啟用，該診所院長蘇訓正說，面對老齡化社會，預防長輩失能為首要方向，俱樂部聘有專業運動指導員及教練，提供長者多元運動課程，改善長者生理機能。

南投縣衛生局指出，安杏診所長期致力於慢性病照護，2015年開始推動社區抗糖計畫，院長蘇訓正長期攜帶儀器前往仁愛鄉幫部落居民看診、照護其健康，推廣健康吃、今年7月還成為全國第1家「預防及延緩失能推廣健身專案管理計畫」的觀摩據點。

蘇訓正表示，面對老齡化社會，預防長輩失能為首要方向，過去雖然推廣銀髮族使用器材運動，卻缺乏儀器監測與紀錄，他們引進儀器提供長輩身體狀況事前評估，及運動過程中儀器監測記錄，事後依照數據個別調整每位長輩需要及適合的運動方式與器材，相當於提供個別化的智能運動「處方」。

安杏診所指出，健康銀髮俱樂部聘有專業運動指導員、樂齡運動健身雙教練，提供長者完整的健康評估，協助長者正確使用運動設備，同時媒合教練提供多元運動課程，改善長者生理機能，達到預防及延緩失能的目的。

今年5月以來新冠本土疫情持續升溫，不過健康銀髮俱樂部安心防疫政策下仍吸引200多名長者參與課程活動。學員田姓女子說，她住在武界部落，自從參加健康銀髮俱樂部後，教練督促下使用智能運動設備，明顯感受到體力與精神都變好，肌力、肌耐力也進步，爬樓梯到樓上比較不會喘了。